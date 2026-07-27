ASUS、約990gの14型ビジネスノート「ExpertBook Ultra」発売　有機EL＆Core Ultra 5搭載

アスクは、ASUS社製の14型ビジネスノートPC「ExpertBook Ultra（B9406CAA）」の取り扱いを開始した。

「ExpertBook Ultra」は、約990gの軽量ボディと最薄部10.9mmの薄型設計を両立したモバイル向けノートPCだ。筐体にはマグネシウムとアルミニウムの合金を採用し、持ち運びの多いビジネスシーンでも扱いやすい。ディスプレイ面にはCorningのGorilla MatteとGorilla Glass Victusを組み合わせ、傷や衝撃への耐性にも配慮している。

表示面は14インチの有機ELパネルで、解像度はWQXGA+（2880×1800）、リフレッシュレートは120Hz。最大1,000nitsの高輝度表示に対応し、DCI-P3カバー率100%の広色域も確保しているため、資料作成や映像確認でも色の見え方にこだわりやすい。10点マルチタッチにも対応し、指での操作も可能だ。さらに6個のスピーカーを内蔵し、立体音響も楽しめる構成だ。

性能面では、8コア/8スレッドのIntel Core Ultra 5 325とLPDDR5X-7467 32GBメモリを搭載する。外出先でも十分な処理性能を発揮しやすく、AI支援機能「ASUS MyExpert」にも対応する。AIチャットアシスタントの「Chat」、情報整理の「Knowledge Hub」、文章作成や要約を補助する「Advanced Tools」などを備え、日々の業務を効率化しやすいのが特徴だ。