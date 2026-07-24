ハブ・ルーターをすっきり収納　壁掛け対応19インチラックがサンワサプライから登場

サンワサプライは、壁掛け・卓上の両方に対応した19インチラック「CP-SVNAW4ULGY（4U）」「CP-SVNAW6ULGY（6U）」を発売した。小規模オフィスや店舗など、設置スペースが限られる環境で、ハブやルーターなどのネットワーク機器を整理して収納したい需要に向けた製品だ。標準価格はCP-SVNAW4ULGYが104,500円、CP-SVNAW6ULGYが115,500円となる。

このラックは、壁面に取り付けて床面の占有を抑えられるほか、付属のゴム足を使えば卓上にも設置できる。前方にはEIA規格（EIA-310-D準拠）の19インチマウントフレームを備え、ケージナットにも対応する。4Uモデルは4Uまで、6Uモデルは6Uまでの機器を収納できる設計となる。

筐体には、内部の状態を確認しやすい透明アクリル窓を採用し、サイドパネルには吸気・放熱用のスリットを配置する。さらに、上面には別売ファンを最大2台まで搭載でき、熱がこもりやすいネットワーク機器の放熱効率向上にも配慮した。配線用のケーブル口は上面、底面、バックパネルに用意され、機器の入れ替えや配線整理も行いやすいという。

そのほか、サイドパネルは着脱式でメンテナンス性を高め、前扉は右開きから左開きへ付け替え可能だ。前扉と側面には鍵を標準装備し、機器の盗難や不用意な操作を抑えるセキュリティ面にも対応する。