Anthropic、「Claude Opus 5」発表　Fable 5級の性能を半額で

Anthropicは7月24日、新AIモデル「Claude Opus 5」を発表した。最上位モデル「Claude Fable 5」に匹敵する性能を持ちながら、前世代のClaude Opus 4.8と同等の価格で提供する。Claudeの有料プランとAPIで利用できる。

Anthropicによれば、Opus 5は「思慮深く、自発的に行動するモデル」。コーディングや知識労働に関する複数の評価で、新たな最高水準を達成したとしている。

具体的には、ソフトウェア開発向けのベンチマーク「Frontier-Bench v0.1」で他モデルを上回る性能を示したほか、「CursorBench 3.2」では最大推論設定時にClaude Fable 5との差を0.5ポイント以内におさえながら、タスク当たりのコストを半分に削減したとしている。

安全性も強化された。同社の監査では、Opusシリーズで最も高いアラインメントを実現。無謀な行動や欺瞞的な振る舞いの発生率が最も低く、Claude Constitution（同社が作成する「憲法」ルール）への順守率も過去最高になったという。

API価格は、入力100万トークン当たり5ドル、出力100万トークン当たり25ドルで、Claude Opus 4.8と同額。Claude Fable 5は入力100万トークン当たり10ドル、出力100万トークン当たり50ドルで提供されており、Opus 5は半額で利用できることになる。

あわせて、新たな「Fast mode」も提供する。通常モードの約2.5倍の速度で応答し、料金は通常の2倍となる。安全性フィルターでブロックされた場合に別モデルへ切り替えるフォールバック機能や、会話中に利用ツールを動的に追加・変更できる機能もベータ版として提供を開始した。

Anthropicでは、多くのコーディングや知識労働ではOpus 5が性能とコストのバランスに優れた選択肢になる一方、長時間に及ぶ極めて複雑な自律タスクでは引き続きClaude Fable 5を推奨している。

発表後のコミュニティの評価はかなり好意的だ。「Fable 5に近い性能を半額で使える」という価格性能比を評価する声が目立つ。一方で、Anthropic製モデルでは恒例となっている「すぐにナーフ（性能低下）されるのでは」という懐疑的な反応も出ている。