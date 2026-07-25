Anthropic、「Claude Opus 5」発表　Fable 5級の性能を半額で

Anthropicは7月24日、新AIモデル「Claude Opus 5」を発表した。最上位モデル「Claude Fable 5」に匹敵する性能を持ちながら、前世代のClaude Opus 4.8と同等の価格で提供する。Claudeの有料プランとAPIで利用できる。
Anthropicによれば、Opus 5は「思慮深く、自発的に行動するモデル」。コーディングや知識労働に関する複数の評価で、新たな最高水準を達成したとしている。
具体的には、ソフトウェア開発向けのベンチマーク「Frontier-Bench v0.1」で他モデルを上回る性能を示したほか、「CursorBench 3.2」では最大推論設定時にClaude Fable 5との差を0.5ポイント以内におさえながら、タスク当たりのコストを半分に削減したとしている。
安全性も強化された。同社の監査では、Opusシリーズで最も高いアラインメントを実現。無謀な行動や欺瞞的な振る舞いの発生率が最も低く、Claude Constitution（同社が作成する「憲法」ルール）への順守率も過去最高になったという。
API価格は、入力100万トークン当たり5ドル、出力100万トークン当たり25ドルで、Claude Opus 4.8と同額。Claude Fable 5は入力100万トークン当たり10ドル、出力100万トークン当たり50ドルで提供されており、Opus 5は半額で利用できることになる。
あわせて、新たな「Fast mode」も提供する。通常モードの約2.5倍の速度で応答し、料金は通常の2倍となる。安全性フィルターでブロックされた場合に別モデルへ切り替えるフォールバック機能や、会話中に利用ツールを動的に追加・変更できる機能もベータ版として提供を開始した。
Anthropicでは、多くのコーディングや知識労働ではOpus 5が性能とコストのバランスに優れた選択肢になる一方、長時間に及ぶ極めて複雑な自律タスクでは引き続きClaude Fable 5を推奨している。
発表後のコミュニティの評価はかなり好意的だ。「Fable 5に近い性能を半額で使える」という価格性能比を評価する声が目立つ。一方で、Anthropic製モデルでは恒例となっている「すぐにナーフ（性能低下）されるのでは」という懐疑的な反応も出ている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります