MSIの新型QD-OLEDモニター登場、280Hz・0.03ms対応「MAG 271QP QD-OLED X28」発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 271QP QD-OLED X28」を7月30日に発売する。価格は8万3400円前後の見込み。MSIの「MAG」シリーズに加わる本機は、QD-OLEDパネル、280Hzリフレッシュレート、0.03ms（GTG）の応答速度を備え、競技性の高いゲームから映像鑑賞まで幅広く対応するモデルだ。

最大の特徴は、量子ドットと有機ELを組み合わせたQD-OLEDパネルだ。深い黒の再現性と鮮やかな発色を両立し、WQHD（2,560×1,440）の高解像度によって、フルHDの約1.8倍の画素数を活かした精細な表示を実現するという。さらに、DisplayHDR True Black 400に対応し、OLED特有の黒の沈み込みを活かした高いコントラスト表現が可能となっている。

ゲーム性能も強力だ。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms（GTG）で、動きの速い対戦ゲームでも残像感を抑えた表示が期待できる。AIビジョンやG-SYNC Compatibleにも対応し、映像の見やすさと滑らかさを高める設計。加えて、アンチフリッカー、ハードウェアブルーライトカット、反射防止コーティングにより、長時間のプレイでも目への負担を抑える工夫が施されている。

OLEDパネルの焼き付き対策としては、MSI独自の「MSI OLED Care 2.0」を搭載する。パネルプロテクト、ピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出などを組み合わせ、デフォルト設定では24時間ごとのパネルプロテクトが電源オフやスタンバイ時に自動実行される仕組みとなっている。