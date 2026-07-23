ASUS、RTX 5070搭載の新型ゲーミングPC発売　TUF Gaming初の約47Lミドルタワー

ASUS JAPANは7月23日、MIL規格準拠の堅牢性を備える「ASUS TUF Gaming」シリーズ初となる約47LミドルタワーゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T700(T700TL)」と「ASUS TUF Gaming TM700(TM700TZ)」の2製品3モデルを発売した。価格は31万9800円から。搭載CPUはT700がインテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HX、TM700がAMD Ryzen 7 8700Fで、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5070またはRTX 5060を選択できるという。

今回の新機種は、強化ガラス製のフロント・サイドパネルを採用し、内部パーツを見せるデザイン性と、工具不要で着脱できるメンテナンス性を両立する。ASUS AURA SYNCにも対応し、1680万色のライティング設定を楽しめるほか、上部のマグネット式トップフィルターと底面の引き出し式ボトムフィルターにより、日常の手入れもしやすい。

冷却面では、高効率クアッドファンを採用し、前面に3基の吸気ファン、背面に排気専用ファンを配置してエアフローを最適化する。さらに液冷CPUクーラーを組み合わせ、長時間のゲームプレイでもCPU温度を安定させやすい設計だ。上部にはUSB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Type-A Gen1×2、ヘッドホン出力、マイク入力を備え、GPU側はDisplayPort×3とHDMI×1に対応するため、複数ディスプレイ環境も組みやすいという。

堅牢性の面では、MIL-STD 810H準拠の試験をクリアし、振動や衝撃、高温・低温環境に配慮した設計をうたう。さらに、双方向AIノイズキャンセリング機能を搭載し、マイク入力だけでなく相手側の音声にもノイズ低減を適用できる点が特徴だ。故障原因を問わず修理対象となる「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応し、利用者の不安を抑える体制を整える。