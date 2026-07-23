ニトリ、充電ケーブルになるスマホショルダー　1990円

ニトリは7月23日、USB Type-Cケーブルとしても使える「スマホショルダーストラップ（PY01）」を発表した。7月中旬発売で、価格は1990円。

普段はスマートフォンを肩から下げるショルダーストラップとして使い、充電時には端子部分のキャップを外してUSB Type-Cケーブルとして利用する。

端子はUSB Type-C同士を接続するC to C仕様で、USB PD 3.0に対応。最大60Wの急速充電が可能で、スマートフォンだけでなく、対応するタブレット端末やノートパソコンの充電にも使える。ただし、60Wで充電するには接続機器とUSB充電器の双方がPD 60Wに対応している必要がある。

最大480Mbpsのデータ転送にも対応し、スマートフォン内の写真や動画をパソコンへ移すケーブルとしても利用できる。端子部分には、サビに強い金メッキ加工を施した。

ストラップは直径約4.8mmの丸ひもを採用し、重さは約66g、長さは約130cmだ。途中にバックルを備え、帽子やリュックを身に着けたままでも、ワンタッチで着脱できる。

付属のカードをスマートフォンケースに挟んで取り付ける仕組みで、カード部分の耐荷重は約5kgだ。ケースの形状によっては使用できない場合がある。

カラーはネイビー、ブラウン、ブラックの3色を用意する。