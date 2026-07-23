中国AI「Kimi K3」、Fableを蒸留？　米高官が主張

米ホワイトハウス科学技術政策局長のマイケル・クラツィオス氏は7月22日、中国のMoonshot AIが米Anthropic社の最新モデル「Fable」を大規模に蒸留して自社モデル「Kimi K3」の開発に活用したとする見解を示した。クラツィオス氏はさらに、Moonshotが米国の輸出規制対象であるNVIDIAのGB300チップ搭載サーバーを取得し、タイ経由でアクセスしてモデル訓練に用いた可能性も指摘している。

Kimi K3は2.8兆パラメータ規模のオープンウェイトモデルで、7月16日にプレビュー版が公開された。フルウェイトは7月27日に公開予定だ。Moonshot側はKimi K3を世界最大級のオープンウェイトモデルと説明し、コーディングやエージェントタスクでAnthropicのFable 5に迫る性能を示したと主張している。一方、Fable自体は7月1日に公開されたばかりで、わずか15日という短期間で大規模蒸留が可能だったかについては懐疑的な声も上がっている。

MoonshotやAnthropic、中国大使館からの公式コメントは現時点で出ていない。