これは欲しい！ T1選手デザイン採用のRTX 5070・5060 Ti限定モデル

ASUS JAPANは7月24日より、League of Legends世界王者のプロゲーマーチーム「T1」とコラボレーションしたグラフィックカード2モデルを数量限定で発売する。対象製品は、GeForce RTX 5070搭載の「T1-RTX5070-O12G-GAMING」と、GeForce RTX 5060 Ti搭載の「T1-RTX5060TI-O8G-GAMING」だ。
両モデルは、T1ロゴや選手デザインを採用した特別仕様が最大の特徴。T1プレーヤーのシルクスクリーンプリントを施し、前面と背面にもT1ロゴを配置することで、ファンアイテムとしての存在感を高めている。さらに限定T1コラボステッカーとマグネットが付属するため、コレクション性も高い製品となる。
冷却面では、3基のAxial-techファンを搭載し、デュアルボールベアリングを採用する。これにより、標準ファンと比べて最大23％多くの風を送り込めるという。加えて、デュアルボールベアリングファンはスリーブベアリング設計に比べて最大2倍の寿命をうたうため、高負荷時の安定動作や長期使用を意識した設計だ。ゲーム用途だけでなく、映像制作や高解像度表示を求めるPC環境にも向く構成となっている。
製品は2種類で、上位の「T1-RTX5070-O12G-GAMING」と、より手に取りやすい構成の「T1-RTX5060TI-O8G-GAMING」が用意される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります