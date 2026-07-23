これは欲しい！ T1選手デザイン採用のRTX 5070・5060 Ti限定モデル

ASUS JAPANは7月24日より、League of Legends世界王者のプロゲーマーチーム「T1」とコラボレーションしたグラフィックカード2モデルを数量限定で発売する。対象製品は、GeForce RTX 5070搭載の「T1-RTX5070-O12G-GAMING」と、GeForce RTX 5060 Ti搭載の「T1-RTX5060TI-O8G-GAMING」だ。

両モデルは、T1ロゴや選手デザインを採用した特別仕様が最大の特徴。T1プレーヤーのシルクスクリーンプリントを施し、前面と背面にもT1ロゴを配置することで、ファンアイテムとしての存在感を高めている。さらに限定T1コラボステッカーとマグネットが付属するため、コレクション性も高い製品となる。

冷却面では、3基のAxial-techファンを搭載し、デュアルボールベアリングを採用する。これにより、標準ファンと比べて最大23％多くの風を送り込めるという。加えて、デュアルボールベアリングファンはスリーブベアリング設計に比べて最大2倍の寿命をうたうため、高負荷時の安定動作や長期使用を意識した設計だ。ゲーム用途だけでなく、映像制作や高解像度表示を求めるPC環境にも向く構成となっている。

製品は2種類で、上位の「T1-RTX5070-O12G-GAMING」と、より手に取りやすい構成の「T1-RTX5060TI-O8G-GAMING」が用意される。