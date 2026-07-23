ノートPCにスマホを固定できるMagSafeホルダー発売　360度回転で使いやすい

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、MagSafe対応スマホホルダー「200-STN098SVN」を発売した。価格は2,255円（税抜）で、購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店で可能だ。ノートパソコンやモニターの画面横にスマートフォンを固定し、通知確認やサブ画面活用をしやすくする周辺機器だという。

この製品は、作業中の視線移動を抑えながらスマートフォンを扱える点が特徴だ。ノートパソコンの横に取り付ければ、チャット、スケジュール、タイマー、音楽操作などを手元で確認しやすい。取り付けベースは縦方向・横方向の両方に対応し、ホルダー部は360°回転するため、SNSやチャット向きの縦画面、動画視聴や会議向きの横画面へ切り替えやすい。

角度調整は270°の無段階調整に対応し、照明の映り込みや見やすさに合わせて細かく位置を設定できる。MagSafe対応のiPhoneは磁力で着脱でき、付属のメタルリング2枚を使えばMagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマートフォンにも使えるという。厚さ約0.7cmまで折りたためる薄型設計で、重量は約92gだ。

出張やテレワーク、カフェ作業など持ち運びを前提とした利用にも向く。さらに貼って剥がせる透明シールが4枚付属し、ノートパソコンやスマートフォンへ粘着面を直接貼り付けたくない場合にも配慮している。デスク環境を大きく変えずに、スマートフォンをサブ画面として活用したい人に適したアイテムだ。