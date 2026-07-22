USB Type-CとUSB-Aに直挿し対応　サンワサプライの5Gbps高速SDカードリーダー登場

サンワサプライは7月21日、USB Type-CポートとUSB Aポートの両方に直接挿して使えるSD/microSDカードリーダー「ADR-5TCMSD5BK」を発売した。価格は3,410円。ケーブルレスで接続でき、SDカードやmicroSDカードの読み取りに加え、USBポート付きのハブ機能も備えるため、写真や動画の取り込みと周辺機器の接続を1台でこなせるのが特徴だ。
「ADR-5TCMSD5BK」は、Type-CとUSB Aの2種類のコネクタを搭載し、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、接続機器に応じて使い分けられる設計だ。USB Aポートも備えており、USBメモリ、キーボード、マウスといったUSB機器を同時に接続できる。SDカードとmicroSDカードの同時使用にも対応し、最大5Gbpsの高速データ転送により、撮影データの取り込み時間短縮が期待できるという。
3ポート同時接続が可能な点も実用的だ。SDカード、microSDカード、USB Aポートをまとめて使えるため、複数のデバイスを差し替える手間を減らせる。USB Aポートの転送速度はUSB2.0の最大480Mbps理論値となる一方、カード読み取り側は高速転送USB 5Gbpsに対応する。用途に応じて役割を分けた構成が、作業効率の向上につながる。
携帯性にも配慮しており、両側のコネクタを保護するキャップが2個付属する。キャップは重ねて反対側に装着でき、持ち運び時の紛失を抑えやすい。さらに、接続時の本体の傾きによるコネクタ負担を軽減するゴム足を備え、水平を保ちやすいという。ストラップホールも搭載するため、外出先や出張先での持ち運びにも向く製品だ。
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