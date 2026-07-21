ゲームも通話もクリア　MSI「MAESTRO 500 WIRELESS BLACK」は2種類のノイズキャンセリング搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、ワイヤレスヘッドセット「MAESTRO 500 WIRELESS BLACK」を7月24日に発売する。価格は9,980円だ。外部音を抑えるアクティブノイズキャンセリングと、マイク側の周囲音を抑える環境ノイズキャンセリングを組み合わせ、ゲームや通話、Web会議まで幅広く使えるモデル。

本製品の大きな特徴は、2つのノイズキャンセリング技術を搭載する点だ。再生時は周囲の雑音を低減し、音楽やゲーム音声に集中しやすい。通話時はマイクに入る環境音を抑えるため、相手に伝わる声が聞き取りやすくなるという。フリップ式マイクも備え、マイクを上下するだけで自動でオン・オフを切り替えられる。

接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、3.5mm有線に対応する。有線接続時はマイク非対応となるが、用途に応じて接続方法を選べる柔軟性が魅力だ。スピーカーユニットは40mm、周波数特性は20Hzから40,000Hz、感度は110±3dB、インピーダンスは36Ω±15%という仕様。対応OSはWindows 11。

バッテリー駆動時間は最大90時間で、長時間のプレイやボイスチャットでも使い続けやすい。サイズはおよそ幅187.8×奥行197.6×高さ79.3mm。重量はおよそ280gとなる。