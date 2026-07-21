NZXT「H6 RGB+」採用、arkhive新ゲーミングPC登場　曲面ピラーレス×RTX 5090対応

アーク パソコンショップアークは、BTOゲーミングパソコンブランド「arkhive」にNZXTの曲面ピラーレスデザインケース「H6 RGB+」を採用した新モデル4機種の受注を開始した。販売場所はパソコンショップアーク秋葉原店舗とアークオンラインストアで、価格は369,800円から519,800円となる。各モデルはBTOカスタマイズに対応し、用途や予算に応じた構成を選べるのが特徴だ。

H6 RGB+は、フロントと左サイドに一体型の曲面強化ガラスパネルを備え、内部パーツを立体的に見せるピラーレス構造を採用する。標準でARGB対応ケースファンを7基搭載し、ボトム3基、サイド3基、リア1基という冷却重視の構成だ。さらに360mmサイズの水冷CPUクーラーのRGBライティングもNZXT専用ユーティリティ「CAM」から制御でき、発光演出と冷却性能を両立する。ケースサイズはおよそ幅292×奥行420×高さ448mmとなる。

ラインナップは、Intel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「GC-I7G57R」や、AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070 XTを採用する「GC-A7R97R」など、Intel系2モデルとAMD系2モデルで構成する。上位モデルではGeForce RTX 5090へのBTOカスタマイズにも対応し、最新世代のCPUとGPUを組み合わせた高性能志向の構成を選択できる。メモリーはいずれも32GB DDR5 RGB、SSDは1TBまたは2TBのM.2 SSDを搭載し、電源は1000Wまたは1200Wの80PLUS GOLD認証品を採用する。

各モデルはWindows 11 Home 64ビット（DSP版）を搭載し、ディスプレイは別売りとなる。