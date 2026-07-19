部材高騰や円安の影響で、スマートフォンの価格は上がるばかり。スペックは多少我慢するので少しでも安く、しかもそれほど不自由しない性能のスマートフォンがないか探している人もいるだろう。

そこで今、低予算で購入可能な製品をひととおり調べた。価格帯順に紹介していく。

2万円台まででなんとか使えるスマートフォンを探す

回線契約などがともなわない最も低予算なスマートフォン購入となると、キャリアモデルの未使用中古品を視野に入れたい。限りなくローエンドに近い性能でいいなら2万円以下の予算で購入可能だが、それでは使い道が限られるので一般的なユーザーにはおすすめできない。

低価格ながらFeliCa対応 7000mAhバッテリーがうれしい

シャオミ「REDMI 15 5G」

低価格帯での最初のオススメはシャオミ「REDMI 15 5G」。キャリア版の未使用中古品が1万8000円ほどで大量に出回っており、各ECサイトで購入しやすい。

SoCはSnapdragon 6s Gen 3で、キャリア版はメモリーが4GBとサクサク動作するとは言いにくい性能ではあるが、FeliCa対応と7000mAhの大容量バッテリーは便利。6.9型の大画面で横幅は80mmオーバー、重量は217gと少々大きいが、動画を見るスマートフォンと割り切るならむしろメリットだろう。なお、3眼カメラに見えるが実際のカメラは1つだけ。

なお、SIMフリー版は8GBメモリー＋256GBストレージで、できればそちらを選びたいところだが、4GBメモリーのキャリア版より価格は高くなるので、それなら別機種が視野に入ってくる。

キャリア版の中古が約2万円 ドコモ5Gのn79もサポート

サムスン電子「Galaxy A25 5G」

続いてはキャリア版の未使用中古で2万円くらいから購入できる「Galaxy A25 5G」。

SoCなど性能的にはREDMI 15 5Gに近いが、Galaxyというブランドと、ドコモ5Gのn79に対応するため、格安SIMを含むドコモ系SIMで使いやすい。反対にストレージが64GBと小さく、アプリをたくさん入れてしまうと容量不足になるかもしれない。microSDはサポートしている。FeliCaとIP68の本格防水に対応。ただし、画面は6.7型で、重量は210gと大型ではある。

デザインスッキリでキャリア版中古は2万円強

シャープ「AQUOS wish4」

シャープのエントリー機「AQUOS wish4」も2万を少し超えるくらいでキャリア版の未使用中古品が購入できる。性能面はここまでの2モデルとほぼ同等だが、画面解像度は720×1612止まり。低いと見ることもできるし、低解像度だから動作が比較的スムーズと考えることもできる。

防水性や堅牢性の高さは国内メーカーならでは。画面サイズは6.6型で約190gとこれまえでも2機種よりは若干コンパクト。また、AQUOSは素のAndoridに近いので、無難に使いたいなら選択肢に入る。なお、AQUOSスマホはSIMトレイが爪で引っかけて抜けるので、格安SIMをいろいろ使う人にとっては便利。

こちらもキャリア版中古が2万円前後

FCNT「arrows We2」

レノボ傘下になったFCNT「arrows We2」。こちらもキャリア版の未使用中古品が2万円前後で入手できる。

最新のarrows We3と比べると、実はSoCはMediaTek Dimensity 7025でWe2の方が少し上、カメラも2眼とやはり性能が高い。一方、We3は画面解像度が上がって、スピーカーもステレオだが、価格まで含めると、前機種の方がコスパがいいわけだ。

防水防塵はIP68でアルコールシート／ハンドソープ洗浄対応はarrowsならではだ（AQUOS wish4も対応している）。