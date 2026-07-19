このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

格安データ通信SIMを買って格安に使い倒す！ 第312回

2～5万円の低予算で買えるスマホを総ざらい　REDMI 15 5GからPixel 10aまで

2026年07月19日 12時00分更新

文● 正田拓也　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　部材高騰や円安の影響で、スマートフォンの価格は上がるばかり。スペックは多少我慢するので少しでも安く、しかもそれほど不自由しない性能のスマートフォンがないか探している人もいるだろう。

　そこで今、低予算で購入可能な製品をひととおり調べた。価格帯順に紹介していく。

格安スマホ

キャリア版の未使用中古など、うまく探せば、2万円台でも使えるスマホはまだまだ見つかる

2万円台まででなんとか使えるスマートフォンを探す

　回線契約などがともなわない最も低予算なスマートフォン購入となると、キャリアモデルの未使用中古品を視野に入れたい。限りなくローエンドに近い性能でいいなら2万円以下の予算で購入可能だが、それでは使い道が限られるので一般的なユーザーにはおすすめできない。

低価格ながらFeliCa対応　7000mAhバッテリーがうれしい
シャオミ「REDMI 15 5G」

　低価格帯での最初のオススメはシャオミ「REDMI 15 5G」。キャリア版の未使用中古品が1万8000円ほどで大量に出回っており、各ECサイトで購入しやすい。

格安スマホ

横幅80mm超えの大型スマホだが、7000mAhバッテリーは便利

　SoCはSnapdragon 6s Gen 3で、キャリア版はメモリーが4GBとサクサク動作するとは言いにくい性能ではあるが、FeliCa対応と7000mAhの大容量バッテリーは便利。6.9型の大画面で横幅は80mmオーバー、重量は217gと少々大きいが、動画を見るスマートフォンと割り切るならむしろメリットだろう。なお、3眼カメラに見えるが実際のカメラは1つだけ。

　なお、SIMフリー版は8GBメモリー＋256GBストレージで、できればそちらを選びたいところだが、4GBメモリーのキャリア版より価格は高くなるので、それなら別機種が視野に入ってくる。

キャリア版の中古が約2万円　ドコモ5Gのn79もサポート
サムスン電子「Galaxy A25 5G」

　続いてはキャリア版の未使用中古で2万円くらいから購入できる「Galaxy A25 5G」。

格安スマホ

Galaxyシリーズのイメージを踏襲するエントリー機

　SoCなど性能的にはREDMI 15 5Gに近いが、Galaxyというブランドと、ドコモ5Gのn79に対応するため、格安SIMを含むドコモ系SIMで使いやすい。反対にストレージが64GBと小さく、アプリをたくさん入れてしまうと容量不足になるかもしれない。microSDはサポートしている。FeliCaとIP68の本格防水に対応。ただし、画面は6.7型で、重量は210gと大型ではある。

デザインスッキリでキャリア版中古は2万円強
シャープ「AQUOS wish4」

　シャープのエントリー機「AQUOS wish4」も2万を少し超えるくらいでキャリア版の未使用中古品が購入できる。性能面はここまでの2モデルとほぼ同等だが、画面解像度は720×1612止まり。低いと見ることもできるし、低解像度だから動作が比較的スムーズと考えることもできる。

格安スマホ

デザインも魅力のAQUOS wish4。画面解像度が低いのはエントリークラスでは逆に有利？

　防水性や堅牢性の高さは国内メーカーならでは。画面サイズは6.6型で約190gとこれまえでも2機種よりは若干コンパクト。また、AQUOSは素のAndoridに近いので、無難に使いたいなら選択肢に入る。なお、AQUOSスマホはSIMトレイが爪で引っかけて抜けるので、格安SIMをいろいろ使う人にとっては便利。

こちらもキャリア版中古が2万円前後
FCNT「arrows We2」

　レノボ傘下になったFCNT「arrows We2」。こちらもキャリア版の未使用中古品が2万円前後で入手できる。

格安スマホ

一世代前のモデルの方が逆にコスパで優れる「arrows We2」

　最新のarrows We3と比べると、実はSoCはMediaTek Dimensity 7025でWe2の方が少し上、カメラも2眼とやはり性能が高い。一方、We3は画面解像度が上がって、スピーカーもステレオだが、価格まで含めると、前機種の方がコスパがいいわけだ。

　防水防塵はIP68でアルコールシート／ハンドソープ洗浄対応はarrowsならではだ（AQUOS wish4も対応している）。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン