梅雨明けとともに、猛暑日が続出中の今夏。残暑も9⽉前半まで続く⾒込みと、今年の夏はかなり厳しくなりそう。

⽔分、塩分のこまめな補強など、体のフォローが⽋かせないが、⼤事なPCの熱対策も忘れてはならない。PCケースにファンを追加して吸排気のバランスを整えるだけでも、各種パーツの温度が数度変化するのでおすすめだが、根本的な冷却強化といえば、CPUクーラーの⽔冷化だろう。

何かと価格が⾼騰しているため、ここ最近PCを組んだ⼈のなかには、コストを抑えられる3000円前後の空冷CPUクーラーを導⼊した⼈も多いだろう。そして夏のタイミングにあわせて、⽔冷CPUクーラーに⼊れ替えを検討している⼈もいるはずだ。

そこでCore Ultra 9やRyzen 9といったスレッド数の多いCPUを冷やし切るオールインワン（AIO）⽔冷CPUクーラーのなかから、ASCII.jp編集部推しの5製品を厳選チョイス。インテル LGA1851、AMD Socket AM5への取り付け⽅法の確認から、触ってみないとわからない取り付けのしやすさの評価と、その実⼒までを徹底紹介していこう。

人気、定番モデルなど5製品をチョイス

注目度が高くなっている⽔枕（ポンプ）に、CPU温度などのシステム情報や、好きな映像を表⽰できる液晶（LCD）パネルを搭載した製品を軸にチョイスした。

定番・最新モデルのなから、導入コストは2万円を超えるが、見た目やデザインで強く推せる製品を3モデルと、手ごろな価格帯の1万中盤ながら、LEDライティングなどが映える2モデルを選考した。