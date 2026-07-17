G TUNE新モデル登場 Ryzen 7 7700X3D×Radeon RX 9070 GRE搭載PCが発売
マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、AMD Ryzen 7 7700X3D ゲーミングプロセッサを搭載したデスクトップパソコンの販売を7月17日から開始する。販売価格は539,800円で、購入はマウスコンピューター公式ストアの各製品ページから行う。ラインアップは「G TUNE DG-A7A7A」と「G TUNE DG-A7A7A（ホワイト）」の2種となる。
搭載CPUのAMD Ryzen 7 7700X3D プロセッサは、AMD独自の「AMD 3D V-Cache テクノロジー」により合計96MBの大容量L3キャッシュを備える。これにより、ゲーム中のフレームレート向上に寄与し、高フレームレートを重視する競技志向のプレイヤーから、最新タイトルを高画質かつ快適に楽しみたいユーザーまで幅広く訴求する構成だ。
さらに本製品は、「Zen 4」アーキテクチャーを採用したAMD Ryzen 7000シリーズ プロセッサに対応し、前世代比でIPCが最大13％、シングルコア性能が最大29％、マルチコア性能が最大45％向上しているという。ゲームプレイだけでなく、動画編集や配信のような高負荷作業にも対応しやすい点が特徴だ。マザーボードにはAMD A620Aチップセットを採用し、高速メモリ規格DDR5に対応することで、CPU性能を引き出しやすい設計となる。
製品ラインアップの一例として、G TUNE DG-A7A7AはWindows 11 Home 64ビット、AMD RADEON RX 9070 GRE、32GBメモリ、2TBのM.2 SSD（NVMe Gen4×4）を搭載する。G TUNE DG-A7A7A（ホワイト）も同等構成で、外観に白色筐体を選べる点が異なる。
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