マウスコンピューター、VketReal 2026 Summerに初出展　AMD共同ブースでDAIV最新クリエイターPCを体験

マウスコンピューターは、7月25日と7月26日にベルサール秋葉原で開催されるリアルイベント「VketReal 2026 Summer」に、AMDと共同で初出展する。会場は東京都千代田区外神田のベルサール秋葉原1F・2Fで、入場は無料エリアと有料チケットエリアに分かれる。有料エリアの前売り1Dayチケットは2,000円、当日1Dayチケットは2,500円だ。

コラボブースでは、クリエイター向けブランド「DAIV」から、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載した「DAIV KM-A7A7X（Vket推奨PC）」を展示する。あわせて比較用パソコンも並べ、同一コンテンツを使いながら描画品質や動作性能の違いを体感できる構成だ。展示機はVRChatの同一ワールドにも接続され、コミュニティ「VRC貴族部」のメンバーとリアルタイムで交流できる点も特徴だ。

DAIV KM-A7A7Xは、Windows 11 Home 64ビット、メモリ64GB（DDR5-5600）、ストレージ2TB（NVMe Gen4×4）を備えるミニタワー型のクリエイターモデルだ。3Dコンテンツ制作やVRイベントのような高負荷用途を想定し、HIKKYと共同で策定した検証レギュレーションに基づき、平均FPSやVRAM使用率などを確認した上で推奨PCに選定したという。販売価格は797,200円だ。

購入はマウスコンピューターのVket推奨PC販売ページから行える。販売ページでは、7月10日から7月31日23:59まで使える16,500円（税込）OFFクーポンも配布される。また、購入者特典として「DAIV 10周年記念デザイン」3Dデータと、「バーチャルマーケット 2026 Summer × DAIV」オリジナル壁紙が提供される。さらに、7月11日から7月26日まで全国8店舗のダイレクトショップで無料VR体験コーナーも実施されるため、購入前に性能を試す機会も用意される。



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