最大14万円オフは見逃せない！ マウスコンピューター夏の大型セール開始

マウスコンピューターは、ECサイト「マウスコンピューター 公式ストア」にて、7月15日から8月5日10時59分まで「ビッグサマーセール」を開催中だ。最大14万円引きの大型値引きを打ち出し、ノートPCやデスクトップPCを中心に、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広い製品を特別価格で販売するという。

注目は、mouse、G TUNE、DAIVの3ブランドから選べる点だ。mouseブランドでは、14.0万円台から購入できる標準ノート「mouse A5-I7U01BK-A」や、実用性の高いデスクトップ「mouse MH-A5A01」が対象となる。G TUNEでは、ホワイト筐体のノート「G TUNE P5-I7G70WT-C」や、最大値引きの対象となるデスクトップ「G TUNE FG-A7G80」がラインアップされるだ。

クリエイター向けのDAIVからは、「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」と「DAIV KM-I7G70」が登場する。AI機能を活用しやすいCopilot+ PC対応モデルや、高性能グラフィックスを備えたデスクトップがセール対象となるため、動画編集、写真編集、3D制作、ゲーム用途まで、目的に応じて選びやすい構成だという。各製品の価格は、たとえば「mouse A5-I7U01BK-A」が146,800円から134,800円、「G TUNE FG-A7G80」が704,800円から564,800円へ下がるなど、値引き幅の大きさが特徴だ。