G TUNE、Radeon RX 9070 XT搭載のDFMコラボゲーミングPC発売　限定特典付き

マウスコンピューターは7月21日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」において、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とのコラボレーションモデルに、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載した新モデルを追加し、販売を開始すると発表した。製品名は「G TUNE FG-A7A7X（DFMコラボPC）」で、販売価格は669,900円だ。

新モデルは、AMD Radeon RX 9070 XTの高いグラフィックス性能を生かしながら、コストパフォーマンスにも配慮した構成だ。CPUにはAMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサを採用し、メモリは32GB、ストレージは2TBのNVMe Gen4×4 SSDを搭載する。OSはWindows 11 Home 64ビットだ。

製品一例のG TUNE FG-A7A7Xは、DetonatioN FocusMeとのコラボレーションならではの特典も魅力だ。描き下ろしオリジナル壁紙、オリジナルアクリルキーホルダー、オリジナルステッカーが付属し、ファン向けのコレクション性も高い。さらに発売にあわせて、DetonatioN FocusMe所属のなるおさん、Yutaponさんが出演する特別動画も公開され、AMD Radeon RX 9070 XTによる高精細な映像表現や快適なゲームプレイを実際のゲーム映像とともに紹介するという。

ゲーミング性能、限定特典、チームコラボの要素をまとめて楽しめるモデルとして、eスポーツファンや高性能PCを求めるユーザーに注目の一台となるだろう。