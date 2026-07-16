JAPANNEXT、34インチIPS湾曲モニター発売　UWQHD・HDR・100Hz対応で3万円台

JAPANNEXTは、34インチのIPSパネルを搭載したウルトラワイド湾曲液晶モニター「JN-EiC34UQ2」を、7月16日に価格.com限定モデルとして発売する。直販価格は37,980円。UWQHD（3440×1440）解像度、21:9アスペクト比、曲率R3800の湾曲ディスプレイを採用し、デスクワークから映像鑑賞まで幅広い用途を狙う製品だという。

JN-EiC34UQ2は、フルHDの約2.4倍にあたるUWQHD解像度により、複数ウィンドウの同時表示や横長のタイムライン作業に強みを持つ。21:9の横長画面は、資料比較や表計算、動画編集などで視認性を高めやすい。さらにIPSパネルと広視野角上下左右178度により、見る角度による色変化が起きにくく、最大輝度300cd/m2、sRGB 100％の広色域で写真や動画も鮮やかに表示する仕様だ。

映像面ではHDRに対応し、明暗差のあるシーンも立体感を持って描写する。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×1を備え、いずれも100Hz入力に対応する。AdaptiveSync（FreeSync）によりティアリングを抑えた滑らかな表示が期待でき、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも搭載するため、長時間作業時の目の負担を抑えやすい設計だ。VESA 100×100mmマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きという点も見逃せない。

外形サイズはスタンド有で高さ515×幅818×奥行225mm、スタンドなしで高さ370×幅818×奥行84mm、本体重量は約6.3kgとなる。