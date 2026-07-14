Lofree「Flow2 for Mac」予約開始　Mac配列対応の薄型メカニカルキーボード登場

三陽合同会社は、Lofreeの新製品「Flow2 for Mac」の予約販売を、同社運営のECサイト「Lofree Japan」で開始した。価格はオープンプライスで、発送は8月中旬より順次行う予定だ。MacBookユーザー向けに最適化した配列と操作性を備え、購入はLofree Japan公式サイトから行う。

Flow2 for Macは、CNC加工のアルミニウムボディを採用したミニマルデザインが特徴のキーボードだ。84キーと100キーの2レイアウトを用意し、ブラッシュ、インディゴ、シトラス、シルバーの4色から選択できる。MacBook純正キーボードのFn（Globe）、Control、Option、Commandキー配置を踏襲し、左Commandキーや横長のESCキー、DeleteキーまでMac環境に寄せた設計となる。

接続方式はUSB-C有線、Bluetooth 5.3、2.4GHzワイヤレスの3系統に対応する。2.4GHz接続と有線接続では最大1000Hzのポーリングレートに対応し、ゲームや高速タイピングでも遅延を抑えやすい仕様だ。さらにVIA対応により、キー割り当てやマクロ設定、レイアウト調整を専用ソフト不要で行える点も強みとなる。

打鍵感を支えるのは、LofreeとKailhが共同開発したCloudシリーズスイッチだ。標準搭載のSurferはリニア軸で、別売りオプションとしてPulseのタクタイル軸、Voidの静音リニア軸も選べる。加えて、ガスケットマウント構造と5層の吸音・制振素材により、衝撃を和らげながら静かで安定したタイピング感を目指している。側面には静電容量式タッチバーも備え、音量や画面輝度を直感的に調整できる。

製品仕様は、84キー版が幅341.2×奥行107×高さ21.5mm、重量745g、100キー版が幅398.2×奥行126×高さ21.5mm、重量870gとなる。どちらもホットスワップ対応、PBT+PC Double Shotキーキャップ、3,000mAhバッテリーを搭載し、Bluetooth接続時の連続使用時間は84キー版が最大約90時間、100キー版が最大約120時間だ。