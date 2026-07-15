SDとmicroSDを同時に使える！ エレコム、USB Type-C・USB-A対応カードリーダーを発売

エレコムは、USB-AとUSB Type-Cの両プラグを備え、SDカードとmicroSDカードを同時に使える直挿しタイプのメモリーカードリーダー「MR3C-D21BK」を発売した。価格は2,481円。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットにもそのまま接続でき、変換アダプターを用意せずにデータ転送できる点が特徴だ。

「MR3C-D21BK」は、SDカード用とmicroSDカード用の2スロットを搭載し、両方を同時に使用できる。カメラで撮影した写真や動画をパソコンへ取り込むだけでなく、SDカードとmicroSDカード間で直接データを移動・コピーできるため、素材整理やSNS投稿前の編集作業を効率化しやすい。UHS-Iに対応し、最大104MB/sの理論値で大容量データの転送もスムーズに行えるという。

接続端子はUSB 5Gbps対応のUSB Type-CプラグとUSB-Aプラグを備え、Windows 11/10、macOS Sequoia 26、iOS 26、iPadOS 26、Android 16/15/14に対応する。ドライバーのインストールは不要で、USBポートに挿すだけで使える手軽さも魅力だ。なお、UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応するが、読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になるという。

本体はアルミ筐体を採用したスリムなスティック形状で、サイズはおよそ幅17×奥行69×高さ9mm、重量はおよそ13gとなる。キャップとストラップが付属し、未使用時の端子保護や持ち運び時の紛失防止に配慮した。アクセスランプも搭載し、動作状況を確認しやすい。