40年の集大成──GIGABYTE「X870 AORUS INFINITY」がついに発売

ニューエックスは、GIGABYTE社の40周年記念モデルとなるAMD X870チップセット搭載マザーボード「GIGABYTE X870 AORUS INFINITY」を、7月17日から販売開始する。

GIGABYTE X870 AORUS INFINITYは、18+2+2フェーズのデジタル電源設計や大型VRMヒートシンク、一体型のM.2 Thermal Guard Ext.を備えたマザーボードだ。PCIe EZ-Latch Upによるグラフィックスカードの着脱しやすい構造、M.2 EZ-Latch Plus / Clickによるネジを使わないM.2実装、DDR5 EXPO & XMP対応の2スロット構成など、組み立てやメンテナンスのしやすさも意識した設計だ。

インターフェース面では、リアUSB4 Type-C 40Gb/s、フロントUSB 3.2 Gen.2×2 Type-C 20Gb/sと65W PD対応、2連のPCIe 5.0 M.2スロットと1基のPCIe 4.0 M.2スロット、Realtek 5GbE有線LAN、Wi‑Fi 7とBluetooth 5.4を搭載する。さらに、磁石式ワンタッチ着脱に対応するWIFI EZ-Mag、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、X3Dターボ・モード 2.0、3年保証も用意する。高性能CPUと高速ストレージ、最新無線通信をまとめて使いたい自作PCユーザー向けの製品だ。

あわせて、対象のGIGABYTE X870 INFINITYマザーボードとINFINITYシリーズのグラフィックスカードを同時購入すると、GIGABYTE限定QUOカードが進呈されるキャンペーンも実施する。購入期間は9月27日まで、応募期間は10月11日までだ。対象構成に応じて10,000円分または5,000円分のQUOカードが用意され、応募にはAORUSメンバーサイトでの製品登録とレシート提出が必要だ。日本向け製品のみ対象で、中古品や並行輸入品は対象外となっている。