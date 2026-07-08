Thermaltake、LCD搭載水冷CPUクーラー「TH-S V3」発売　着脱ブレード対応ケースファンも登場

アスクは7月8日、Thermaltake社製の水冷一体型CPUクーラー「TH-S V3 ARGB Sync」シリーズと、120/140mmファン「SWAFAN EX INFINITY ARGB Sync」シリーズを発表した。発売は7月10日で、価格はCPUクーラーが15,980円前後から16,980円前後、ケースファンの3Packが14,980円前後から15,980円前後の見込み。
TH-S V3 ARGB Syncシリーズは、ポンプカバーにセグメントLCDディスプレイを備える水冷一体型CPUクーラーだ。CPU温度、使用率、動作クロック、消費電力をリアルタイム表示でき、内部の状態をひと目で確認できる。ポンプカバーは着脱可能で、設置方向に応じて表示向きも変えやすい構造となる。さらに、複数のファンを1つのフレームに収めたシングルフレーム設計のアドレサブルRGBファンを採用し、配線の簡素化とライティング演出を両立する。
CPUクーラーは、銅製ベースプレートを備えたウォーターブロックと高品質ポンプを組み合わせ、27mm厚のスリムなラジエーターを採用する。サイズはTH240-S V3 ARGB Sync系がおよそ幅277×奥行120×高さ27mm、TH360-S V3 ARGB Sync系がおよそ幅397×奥行120×高さ27mmとなる。カラーはブラックとホワイトを用意し、TH240-S V3 ARGB Sync、TH240-S V3 ARGB Sync Snow、TH360-S V3 ARGB Sync、TH360-S V3 ARGB Sync Snowの4モデルを展開する。価格は順に15,980円前後、15,980円前後、16,980円前後、16,980円前後だ。
一方のSWAFAN EX INFINITY ARGB Syncシリーズは、軸と側面にインフィニティミラーを搭載したケースファンだ。アドレサブルRGB LEDの発光に加え、ホワイトLEDのインフィニティミラーが視覚効果を強める。MagForce 2.0に対応し、ポゴピンを磁気で固定することで着脱を容易にし、ファン同士のデイジーチェーン接続にも対応する。着脱式ファンブレードも特徴で、標準ブレードとリバースブレードを付属し、吸気方向やエアフロー設計に合わせて交換できる。120mmのSWAFAN 120 EX INFINITY ARGB Sync 3PackとSnow 3Pack、140mmのSWAFAN 140 EX INFINITY ARGB Sync 3PackとSnow 3Packを用意し、サイズはおよそ幅124×奥行120×高さ28mm、または幅144×奥行140×高さ28mmとなる。価格は14,980円前後から15,980円前後だ。
両シリーズは、ASUS、ASRock、GIGABYTE、MSI製の対応マザーボードとLED同期に対応する。5V RGBピンヘッダを備える環境であれば、各社のLEDコントロールソフトウェアからライティングを制御できる。
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