MINISFORUM、Core i9-13900HK搭載ミニPC「NAB9S」発売　69,599円から

MICRO COMPUTER (HK) TECH LIMITEDは7月7日、MINISFORUMブランドの新製品「NAB9S」を日本国内で販売開始した。価格はベアボーンモデルが69,599円からとなる。購入方法はMINISFORUM公式サイト、Amazon、楽天市場の各販売チャネルから選べる。NAB9Sは、第13世代インテル Core i9-13900HKを搭載したコンパクトPCで、高い処理性能と拡張性を両立したエントリーモデルだ。
NAB9Sの核となるのは、14コア20スレッド、最大ブースト・クロック5.4GHzのインテル Core i9-13900HKだ。内蔵GPUにはインテル Iris Xe Graphicsを採用し、4Kマルチディスプレイ出力にも対応する。資料作成やオンライン会議はもちろん、動画編集のような負荷の高い作業でも、机上スペースを取らない小型筐体で快適な動作を狙える構成だ。
メモリにはDDR4 SO-DIMMを採用し、最大32GBまで拡張できる。昨今のDDR5メモリ価格の上昇を踏まえ、性能と価格のバランスを重視した設計という。ストレージはM.2 2280 PCIe 4.0 SSDを1基搭載でき、さらに2.5インチSATAベイも備えるため、保存容量を後から増やしやすい。工具不要のワンタッチオープン設計により、メモリやSSDの増設・交換も容易だという。
拡張性の面では、デュアル2.5G LANポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2を備え、ネットワーク用途でも余裕がある。映像出力はHDMI×2とUSB-C×2をそろえ、4K@60Hz出力に対応する。前面と背面にはUSBポートを多数配置し、Type-CのPD出力にも対応するため、周辺機器やモニターとの接続自由度も高い。サイズはおよそ幅127×奥行127.5×高さ54.7mmとなり、VESAマウントブラケット付属でモニター背面への設置も可能だ。
販売価格はベアボーンモデルが69,599円からで、メモリ・SSD搭載モデルも用意される。保証は36ヵ月の製品長期保証と30日間の返品・返金保証が付く。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります