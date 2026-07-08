MINISFORUM、Core i9-13900HK搭載ミニPC「NAB9S」発売　69,599円から

MICRO COMPUTER (HK) TECH LIMITEDは7月7日、MINISFORUMブランドの新製品「NAB9S」を日本国内で販売開始した。価格はベアボーンモデルが69,599円からとなる。購入方法はMINISFORUM公式サイト、Amazon、楽天市場の各販売チャネルから選べる。NAB9Sは、第13世代インテル Core i9-13900HKを搭載したコンパクトPCで、高い処理性能と拡張性を両立したエントリーモデルだ。

NAB9Sの核となるのは、14コア20スレッド、最大ブースト・クロック5.4GHzのインテル Core i9-13900HKだ。内蔵GPUにはインテル Iris Xe Graphicsを採用し、4Kマルチディスプレイ出力にも対応する。資料作成やオンライン会議はもちろん、動画編集のような負荷の高い作業でも、机上スペースを取らない小型筐体で快適な動作を狙える構成だ。

メモリにはDDR4 SO-DIMMを採用し、最大32GBまで拡張できる。昨今のDDR5メモリ価格の上昇を踏まえ、性能と価格のバランスを重視した設計という。ストレージはM.2 2280 PCIe 4.0 SSDを1基搭載でき、さらに2.5インチSATAベイも備えるため、保存容量を後から増やしやすい。工具不要のワンタッチオープン設計により、メモリやSSDの増設・交換も容易だという。

拡張性の面では、デュアル2.5G LANポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2を備え、ネットワーク用途でも余裕がある。映像出力はHDMI×2とUSB-C×2をそろえ、4K@60Hz出力に対応する。前面と背面にはUSBポートを多数配置し、Type-CのPD出力にも対応するため、周辺機器やモニターとの接続自由度も高い。サイズはおよそ幅127×奥行127.5×高さ54.7mmとなり、VESAマウントブラケット付属でモニター背面への設置も可能だ。

販売価格はベアボーンモデルが69,599円からで、メモリ・SSD搭載モデルも用意される。保証は36ヵ月の製品長期保証と30日間の返品・返金保証が付く。