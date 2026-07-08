Beats、新色パワーピンクの編み込みケーブル発売　USB-C・USB-Aモデルを展開

Beats

Apple Japanは7月7日、Beatsの編み込み式充電ケーブルに新色パワーピンクを追加し、Apple.com、Apple Store直営店、正規販売店で販売を開始した。価格はUSB-C - USB-C（1.5m）が2,480円、USB-C - USB-C（3m）が4,480円、USB-A - USB-C（1.5m）が2,480円だ。

新色パワーピンクは、音楽のプレイリストを選ぶように、充電ケーブルも個性を表現するアイテムとして楽しんでほしいという発想から生まれたという。ジムでのワークアウト、外出先での充電、デスク周りの整理など、使う場面を選ばずなじみやすい点が特徴だ。Powerbeats FitやBeats Solo 4など、同系色のBeats製品と組み合わせれば、統一感のあるセットアップも楽しめるという。

ラインナップは全3種類で、いずれも絡まりにくい編み込みデザインを採用し、耐久性と使いやすさを高めている。AppleデバイスとAndroidデバイスの両方に対応し、充電、同期、オーディオ、CarPlay、データ転送に利用できる。USB-C - USB-Cケーブルは、対応機器ならロスレスオーディオ再生にも対応し、1.5mモデルは最大60W、3mモデルは最大240Wの充電を行えるという。

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USB-A - USB-C（1.5m）はiPhoneとiPadの一部モデルで最大15Wの充電に対応し、USB 2.0の速度でデータ転送を行える。なお、電源アダプタは別売りだ。