スマホを充電するだけで自動バックアップ　30W対応「Qubii Power SE」登場

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、充電器一体型カードリーダー「Qubii Power SE（型番：400-ADRIP016W）」を7月7日に発売した。価格は13,455円（税抜）。スマートフォンの充電と写真・動画の自動バックアップを同時にこなす製品として、iPhoneやAndroid端末の容量不足対策と日常のデータ保全を両立する設計だ。

Qubii Power SEは、USB-C接続と専用アプリを組み合わせ、ACコンセントに挿してスマートフォンをつなぐだけで、写真や動画をmicroSDカードへ自動保存できる。パソコンを使わずにデータ移行ができるため、バックアップ作業の手間を減らしたい人や、端末ストレージの空き容量を確保したい人に向く。保存先にmicroSDを用いることで、クラウドの月額費用を避けたいニーズにも応える製品だ。

充電機能はUSB PD（Power Delivery）規格に対応し、最大30Wの出力で急速充電を行える。就寝中にバックアップしながら翌朝の充電を済ませる使い方はもちろん、外出前の短い時間で電力を補給したい場面にも有効だ。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadとの互換性と安全性に配慮した設計となるうえ、Androidスマートフォンにも対応する。

本体はスイング式のコンセントプラグを採用し、重量は約70gのコンパクト仕様だ。持ち運びやすさに加え、長く使えるよう10年保証も付くという。カラーはホワイトで、型番は400-ADRIP016Wとなる。