GIGABYTE、創業40周年記念展を秋葉原で7月17日開幕　限定セールやトークショーを開催

GIGABYTEは7月17日から7月20日まで、東京・秋葉原のeSports Studio AKIBAで「GIGABYTE 40周年記念展」を開催する。会場はソフマップAKIBAパソコンデジタル館8階、入場無料で、開催時間は11時から20時まで。20日のみ18時30分で終了するという。

同展では、1986年の創業から40年にわたるGIGABYTEの歩みを振り返るため、マザーボード、グラフィックスカード、ノートPCなどの歴代レガシー製品を展示する。さらに、業界著名人やインフルエンサーによるスペシャルトークショーも予定されており、GIGABYTEの歴史や製品のこだわり、AIが変えるPC体験をテーマにしたセッションが行われるという。

7月18日13時からは、火将ロシエルさん、加藤勝明さん、高橋敏也さんが登壇し、13時から14時まで「GIGABYTEの歴史」、15時から16時まで「GIGABYTE製品のこだわり」をテーマに語る。17時から18時にはじゃんけん大会なども実施する。7月20日13時からは、GIGABYTE渡辺技師による「AIで変わるPC体験！」を開催する。

加えて、7月8日から7月20日までソフマップAKIBAパソコンデジタル館で限定セールを展開する。対象はノートPC、デスクトップPC、マザーボードなどで、デスクトップPCは最大75,000円引きとなる。来場者特典として、GIGABYTEオリジナルパッケージハイチュウを毎日配布し、40周年記念クリアファイルは7月18日と7月20日に限定配布する。会場ミッション達成者は、マグネットやぬいぐるみなどが当たるAORUSガチャガチャに1人1回挑戦できる。