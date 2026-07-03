GIGABYTEがAI最新技術を披露　「TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO 2026」でAORUS新製品を展示

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　GIGABYTE JAPANは、7月15日から7月17日まで新宿住友ビル 三角広場で開催される「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」に出展する。会場では、AI処理向けソリューションやプレミアムゲーミング機器、クリエイター向けノートPCなどを展示し、最新技術を実機で体験できるブースを展開するという。

　注目の展示製品は、フラグシップゲーミングデスクトップ「AORUS Prime 3」、ローカルAI処理を支える「AI TOP ATOM」、外付けGPU拡張デバイスの「AORUS RTX 5060 Ti AI BOX」、27インチOLED採用の「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」、そしてクリエイター向けノートPC「AERO X16」だという。いずれも高性能な演算能力や高精細表示、AI活用を軸に設計されており、ゲーム、開発、映像制作など幅広い用途を想定する。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月