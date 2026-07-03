GIGABYTEがAI最新技術を披露 「TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO 2026」でAORUS新製品を展示
GIGABYTE JAPANは、7月15日から7月17日まで新宿住友ビル 三角広場で開催される「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」に出展する。会場では、AI処理向けソリューションやプレミアムゲーミング機器、クリエイター向けノートPCなどを展示し、最新技術を実機で体験できるブースを展開するという。
注目の展示製品は、フラグシップゲーミングデスクトップ「AORUS Prime 3」、ローカルAI処理を支える「AI TOP ATOM」、外付けGPU拡張デバイスの「AORUS RTX 5060 Ti AI BOX」、27インチOLED採用の「MO27Q28G OLED Gaming Monitor」、そしてクリエイター向けノートPC「AERO X16」だという。いずれも高性能な演算能力や高精細表示、AI活用を軸に設計されており、ゲーム、開発、映像制作など幅広い用途を想定する。
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