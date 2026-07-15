ゆうちゃみさんが登壇した台湾エクセレンス展にGIGABYTEが出展、最新のAIソリューションやPCを展示

文●ドリル北村

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　台湾の先端技術とイノベーション製品を展示するイベント「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」にGIGABYTEが出展。ゲーミングモニターやクリエイター向けノートPCなどの最新製品を展示している。

新宿住友ビルの三角広場にて開催されている「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」。初日の15日には、ゲストにゆうちゃみさんと、台湾エクセレンスのブランドアンバサダー福熊くんがトークイベントに登壇した

最先端の台湾製品に感心するゆうちゃみさん

　台湾エクセレンスは、台湾政府が優れた台湾製品を世界に発信するためのブランド認証制度。新宿住友ビルの三角広場で7月15日から17日まで開催されている展示会「台湾エキスポ」において「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO」というパビリオンを出展し、全28社・66製品の台湾エクセレンス受賞作品を展示している。

台湾エクセレンスを統括するブライアン・リー（Brian Lee）氏が、ゲストのゆうちゃみさんに小さな福熊くんをプレゼント

GIGABYTEの展示物をチェック

　「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO」において、GIGABYTEは台湾エクセレンスの認証を受けた5製品を展示していた。

ゲーミングPC「AORUS Prime 3」。最高峰のパフォーマンスを追求するゲーマーのためのフラグシップモデル。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 50シリーズを搭載する。長期的な信頼性を重視して最適化されているという

ゲーミングディスプレー「MO27Q28G OLED」。有機EL（OLED）パネルならではの高コントラスト比（1万5000:1）と超高速な応答速度（0.03ms）を実現した27インチディスプレー。AIベースのアルゴリズムを用いて、画面焼けのリスクを最小限にしている

プロのクリエイターのために設計されたハイエンドノートPCの「AERO X16」。Ryzen AI 300シリーズとGeForce RTX 50 Laptop GPUを搭載するため、外出先でも妥協のないクリエイティブワークが可能

Thunderbolt 5接続の外付けGPUボックス「AORUS RTX 5060 Ti AI BOX」。最新のグラフィックスアーキテクチャーと強力なAIアクセラレーションをコンパクトな筐体に凝縮。手軽にデスクトップ級のAI処理・グラフィックス性能を拡張できる

小型AIスーパーコンピューターの「AI TOP ATOM」。NVIDIAのGB10 Grace Blackwellスーパーチップにより最大1ペタFLOPSのAI処理性能を誇る。128GBメモリー、最大4TBのストレージを備え、ローカル環境での効率的なAI処理と演算を可能にする

　最新のゲーミングデバイスから、次世代のローカルAIを支える超高性能モデルまで、GIGABYTEが誇る「イノベーションの力」を存分に体感できる展示内容となっていた。

　「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」は、7月17日（金）まで新宿住友ビルの三角広場にて開催中だ。台湾の技術とデザインの粋を集めた受賞製品が並ぶこの機会に、会場へ足を運び、最先端テクノロジーの熱気を肌で感じてみてはいかがだろうか。

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