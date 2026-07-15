ゆうちゃみさんが登壇した台湾エクセレンス展にGIGABYTEが出展、最新のAIソリューションやPCを展示

台湾の先端技術とイノベーション製品を展示するイベント「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」にGIGABYTEが出展。ゲーミングモニターやクリエイター向けノートPCなどの最新製品を展示している。

台湾エクセレンスは、台湾政府が優れた台湾製品を世界に発信するためのブランド認証制度。新宿住友ビルの三角広場で7月15日から17日まで開催されている展示会「台湾エキスポ」において「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO」というパビリオンを出展し、全28社・66製品の台湾エクセレンス受賞作品を展示している。

GIGABYTEの展示物をチェック

「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO」において、GIGABYTEは台湾エクセレンスの認証を受けた5製品を展示していた。

最新のゲーミングデバイスから、次世代のローカルAIを支える超高性能モデルまで、GIGABYTEが誇る「イノベーションの力」を存分に体感できる展示内容となっていた。

「2026 TAIWAN EXCELLENCE in TOKYO（台湾エクセレンス展）」は、7月17日（金）まで新宿住友ビルの三角広場にて開催中だ。台湾の技術とデザインの粋を集めた受賞製品が並ぶこの機会に、会場へ足を運び、最先端テクノロジーの熱気を肌で感じてみてはいかがだろうか。