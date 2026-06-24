神鷹凛モデルのB850マザーボードが復活　購入者向け特典キャンペーンも

GIGABYTEは国内正規代理店を通じ、AMD B850チップセットを搭載した「神鷹凛」仕様のMicroATXマザーボード「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」の販売を7月1日に再開する。価格はオープンプライスで、36,000円前後の見込み。

この製品は、GIGABYTEのイメージキャラクター「神鷹凛」をあしらった特別仕様のマザーボードだ。2025年11月14日に販売開始した特典マウスパッド同梱版から、特典のない通常版へ切り替わって販売を再開するという位置づけだ。オールホワイトの外観に、ヒートシンク、基板、Wi-Fiアンテナまで白で統一し、専用装飾を加えたデザインが特徴だ。

機能面では、12+2+2フェーズのデジタル電源設計や大型VRMヒートシンク、一体型M.2 Thermal Guard Ext.を備え、CPUや高速SSDの冷却性を重視した構成だ。PCIe x16スロットはEZ-Latch Plusによりボタン式で着脱でき、M.2コネクタはネジ不要設計となる。メモリはDDR5のEXPOとXMPに対応し、リアUSB 3.2 Gen.2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C、PCIe 5.0対応M.2スロットなど、最新世代の拡張性も確保する。

通信機能は2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 7無線LAN、Bluetooth 5.4を搭載する。アンテナ線はEZ-Plugでワンタッチ着脱が可能だ。さらに、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6、内蔵HDMI端子も備え、3年保証とCPUソケットピン折れ無償修理保証の対象となる。

あわせて、神鷹凛マザーボード購入者向けの特典キャンペーンも実施する。9月27日までに対象製品を購入し、9月30日までにAORUSメンバーサイトで製品登録のうえ、レシートをアップロードして応募する流れだ。対象は本マザーボードのほか、GIGABYTE製電源ユニット全製品となる。マザーボード購入者には特製マウスパッド、電源ユニットと合わせて購入した場合は特製フィギュアも進呈する。フィギュアは4種からランダムで1種が送付されるという。