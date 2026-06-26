仙七夕は好き。でも汗だくで笑うのはもう卒業な私は、ホテルで絶品グルメとジャズを楽しむ涼しい夏祭り
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
仙台七夕まつりは好き。でも、真夏の人混みを歩き続けるのは、正直ちょっと覚悟がいります。夕方には足が重くなって、冷たい飲みものと座れる場所が恋しくなる。そんな夜に覚えておきたいのが、ホテルメトロポリタン仙台の「メトロポリタンサマーフェスタ2026」です。涼しいホテルの宴会場で、宮城の地酒、ホテルグルメ、生ジャズを楽しめる3日間限定の夏祭り。外の熱気からふっと逃げ込むような、大人向けの選択肢です。
宮城の地酒と生ジャズが彩る、非日常のひととき
2026年8月5日（水）から7日（金）の3日間限定で「メトロポリタンサマーフェスタ2026」が開催されます。会場は、仙台駅すぐのホテルメトロポリタン仙台。内容はかなり欲張りで、ホテル料理、宮城の地酒、ジャズの生演奏が一晩にまとまっています。七夕まつりのにぎわいを楽しんだあと、そのまま駅前のホテルで腰を下ろせる。この動線のよさは、夏の夜にはかなりありがたい！ 仙台七夕まつりの時期に合わせて開催され、涼しいホテル内で特別なお祭り気分を味わうことができます。
料理はホテルらしく、和・洋・中をそろえた内容。屋台の焼きそばやかき氷も夏祭りの楽しさですが、涼しい部屋でグラスを片手にゆっくり食べる夜もまた格別です。飲みものは、生ビールやワインに加えて「宮城の地酒コーナー」も登場します。地酒は、気になっていても一升瓶で買うには少し勇気がいるもの。こういう場で少しずつ試せるのは、地元の人にも旅行者にも楽しいポイントです。
会場にはジャズの生演奏も入ります。仙台はジャズの街としても知られていますが、ホテルの涼しい空間で聴く音は、屋外ステージとはまた違って聞こえるはずです。
今年の仙台七夕は、昼に街を歩いて、夜はホテルで涼む。そんな予定にしてもいいかもしれません。3日間限定なので、行くならまずは日程を押さえておきたいところです。浴衣でも、少しきれいめの服でも似合う夜になりそうですよ！
メトロポリタンサマーフェスタ2026
●日程：2026年8月5日（水）・6日（木）・7日（金）
●時間：18:00 ～ 21:00（受付開始 17:30 ～）
●会場：ホテルメトロポリタン仙台 4階 グランドボールルームSENDAI
●住所：宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
●料金：お一人様 10,000円（税・サービス料込）
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