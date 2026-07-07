LexarのPCIe 5.0 SSD「NM990」「Professional NM1090 PRO」登場 最大14,000MB/sの高速性能
2026年07月07日 12時00分更新
旭東トレーディングは、LexarのPCIe 5.0対応M.2 NVMe SSD「Lexar NM990 M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD」シリーズと「Lexar Professional NM1090 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 SSD」シリーズを、7月より日本国内で順次発売する。Amazonでは7月7日から発売記念価格で販売を開始する予定だ。取扱容量は1TB、2TB、4TBとなる。販売チャネルはAmazonやPCパーツ専門店などで、5年限定保証にも対応する。
NM990シリーズは、OSやアプリケーション、ゲーム向けのメインストレージとして位置付けられるモデルだ。最大読込速度14,000MB/s、最大書込速度11,000MB/sに対応し、SLC Dynamic Cache、HMB、Thermal Defender Technologyを備える。容量は1TB、2TB、4TBの3種類で、最大3,000TBWの耐久性も示されている。
Professional NM1090 PROシリーズは、RAW写真、高解像度動画、生成AI関連ファイルなど、大容量データを日常的に扱うユーザー向けの上位モデルだ。最大読込速度14,000MB/s、最大書込速度13,000MB/sに対応し、DRAM Cache、SLC Dynamic Cache、232層3D TLC NAND、6nmコントローラー、Advanced Thermal Control Designを採用する。容量は同じく1TB、2TB、4TBをそろえ、4Kや8K動画編集、ローカルAI環境の作業用ストレージとしても活用しやすい構成だ。
両シリーズともDirectStorageに対応し、Lexar DiskMasterにも対応する。NM990は日常利用とゲームの快適性を重視する層に向き、NM1090 PROは制作ワークフローや高負荷作業を重視する層に向く。なお、最大速度やIOPSはメーカー社内テストに基づく数値で、実際の性能は接続規格、使用環境、空き容量、温度などで変動する。
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