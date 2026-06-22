札幌グランドホテルに世界の美食を集めたグルメフェア。4000円バイキングランチから、台湾夜市メニューまで楽しめる2カ月
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
札幌で昼食を決めるとき、意外と迷います。海鮮も食べたい。ラーメンも気になる。けれど暑い日や雨の日に、店を何軒も探して歩くのは少ししんどい。そんな日に覚えておきたいのが、札幌グランドホテルの「世界を旅する夏の美食フェア」です。
ランチではガーリックシュリンプやフォー、ブイヤベース風の魚料理を少しずつ。夜はローストビーフやヤムウンセン、8月には台湾黒酢の酸辣湯麺まで並びます。札幌にいながら、舌だけ飛行機へ乗って海外旅行へ出かけられるグルメフェアです！
北の迎賓館で世界のグルメフェア開催！
2026年7月1日（水）〜8月31日（月） （※プラン・店舗により異なります）の期間開催されており、新千歳空港から広がる世界への旅をテーマに、ホテルにいながら世界各地を旅するような高揚感が“食”で表現されています。
このグルメフェアでは、ホテル内のどのお店を選ぶかで、楽しみ方が変わります。昼に気軽に回るならノーザンテラスダイナー。お酒と一緒にゆっくり過ごすならオールドサルーン1934。8月の夜に台湾気分を味わうなら黄鶴です。
■ノーザンテラスダイナー
ノーザンテラスダイナーは、迷ったら最初に見るべきお店。ランチはバイキング式で大人4000円から。アメリカ、韓国、フランス、ベトナムの料理が並ぶので、家族や友人と行っても好みが割れにくい。土日祝のランチならローストビーフも食べ放題になります。
ランチバイキング
期間：7月1日（水）～7月24日（金）、8月17日（月）～8月31日（月）
料金：平日 大人 ¥4,000 ／ 土日祝（ローストビーフも食べ放題） 大人 ¥5,000
メニュー例：ガーリックシュリンプ（アメリカ）、豚ばら肉のグリル サムギョプサル風ソース（韓国）、白身魚のポワレブイヤベース風（フランス）、蒸し鶏肉の冷製フォー（ベトナム）など。
ディナーバイキング（土日祝限定開催）
期間：7月4日（土）～7月20日（月・祝）、8月22日（土）～8月30日（日）
料金：大人 ¥7,000
メニュー例：ローストビーフ ヨークシャープディングとレフォール香るグレイビーソース（イギリス）、海老と春雨のヤムウンセン風サラダ（タイ）、北海道産夏鱈のピルピル（スペイン）、ザッハトルテ（オーストリア）など
■ラウンジ・バーオールドサルーン1934（別館1階）
夕方以降に少し大人っぽく使うなら、オールドサルーン1934が合います。7月はクスクスやアイスバインなどのヨーロッパ系、8月はロミロミサーモンなどのハワイ系。カクテルを含むフリードリンク付きなので、観光後に靴を脱ぐような気分で腰を落ち着けられます。
フリーヴルプラン（オードヴル食べ放題＋カクテル等のフリーフロー）
期間：7月1日（水）～8月31日（月） ※日祝定休
料金：月～木 ¥5,800 ／ 金土（プレミアムメニューも食べ放題） ¥7,000
■チャイニーズダイニング 黄鶴（東館2階）
8月の夜に狙いたいのは黄鶴です。海老雲吞のピリ辛ソース、台湾ソーセージと青菜のガーリック炒め、台湾黒酢の酸辣湯麺。名前を追うだけで、少し汗をかきそうなラインナップです。甘いもので締めるなら、マンゴーと黒タピオカ入り豆花まであります。
台湾料理フェア
期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）のディナータイム
メニュー例：海老雲吞の揚げエシャロット入りピリ辛ソースがけ（¥2,200）、台湾ソーセージと青菜のガーリック炒め（¥2,000）、台湾黒酢の酸辣湯麺（¥2,200）、マンゴーと黒タピオカ入り豆花（¥950）など
一度でいろいろ食べたいならバイキング。お酒と一緒に長く座りたいならバー。8月の夕食を少し攻めたいなら台湾料理。選び方はこの3つで十分です。予定が決まっている人は、まず日付と店の定休日だけ確認しておきたいところ。
札幌観光の食事に迷ったら、候補に入れておいて損はありません。特に土日祝のバイキングや8月の台湾料理は、予定が近づいてから慌てるより、先に席を押さえたほうが気持ちよく動けます。
世界を旅する夏の美食フェア
●開催期間：2026年7月1日〜8月31日
※プラン・店舗により異なります。
●会場：札幌グランドホテル
●所在地：北海道札幌市中央区北1条西4丁目
●ご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係）
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