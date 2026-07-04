このスマホ、ホントに買い？ 話題のスマホ徹底レビュー 第578回
山根博士のグロスマレビュー
【100倍ズームやばい】ファーウェイ初の2億画素望遠レンズ付き「Pura 90 Pro Max」
2026年07月04日 12時00分更新
ファーウェイのフラッグシップカメラフォン「Pura」シリーズの2026年モデル「Pura 90」シリーズ3機種が中国で発売となった。3機種のうち最上位モデル「Pura 90 Pro Max」はファーウェイ初の2億画素カメラを搭載する意欲的な製品だ。
◆最新チップセットを搭載するフラッグシップ機
Pura 90 Pro Maxはチップセットにファーウェイ子会社のハイシリコン（HiSilicon）による「Kirin 9030S」を採用している。2025年のハイエンドモデルが搭載していた「Kirin 9020」より性能が高まっている一方、製造プロセスは7nmであり、クアルコムやMediaTekのチップと比べると性能面で数世代の遅れが見える。
しかし、自社開発のHarmonyOSの最適化などにより、性能差を感じさせない仕上がりとなっている。価格はメモリー12GBにストレージ512GBモデルが、6499元（約15万2000円）だ。
ディスプレーは6.9型と歴代Puraシリーズの中で最大サイズ。解像度は2880×1308ドットで最大リフレッシュレートは120HzのLTPO OLEDを採用。表面は自社開発の高剛性ガラス「Kunlun Glass」でカバーされている。フロントカメラは1300万画素だ。
背面のボディーカラーは、明るい2色のグラデーションとしたモデルが2種類、単色グラデーションが1種類（緑）、単色仕上げが2種（金、黒）とバリエーションに富んでいる。
カメラは、Puraシリーズのアイコンともなっているトライアングルデザインで、Pura 90 Pro Maxは広角が5000万画素、超広角が4000万画素、望遠が2億画素の4倍望遠を搭載する。
グラデーションモデルのうち、この橘子海（Orange Ocean）はオレンジとブルーの2色を採用。側面部分も背面同様にグラデーションで仕上げた美しい色合いになっている。写真奥に見える霞光紫（Glow Purple）は背面のみがグラデーションで、側面は単色仕上げだ。
本体サイズは約77.1×164×8.1mm、重さは230.5g。バッテリーは6000mAhで100W有線充電と80W無線充電に対応する。
OSはファーウェイ独自のHarmonyOS 6.1。同OSは2021年から同社のスマートフォン向けに採用されているが、この最新バージョンでは半透明系のビジュアルUIやインタラクティブペットの萌え系テーマなど、よりリッチなUIを搭載。Arkエンジン強化とメモリ管理による体感性能向上、分散機能とマルチウィンドウの進化、セキュリティー強化などが大きな特徴となっている。また、フロントカメラを使ったハンドジェスチャー機能もサポートしている。
HarmonyOS 6.1ではAndroidアプリはサポートしていないものの、コンテナやエミュレーター系のアプリで、ある程度の利用が可能だ。オフィシャルのAppGalleryからインストールできる「出境易」アプリ（意訳すれば「海外利用を楽にする 」＝海外のアプリを使う）は、グーグル系や海外のメジャーなSNSアプリなどがインストールでき、HamronyOS 6.1内部のコンテナ環境で動作する。
見た目としては普通にAndroidアプリを使うことができるわけだが、すべてのアプリが入手できるわけではない。
AIはOSにマルチモーダルAIエージェントが組み込まれており、対話・操作・検索・自動処理をOSレベルで使用できる。たとえば旅行のプランは行程案の作成だけではなく、チケットの予約から購入ページまでのリンクを提示するなど、ユーザーの実行直前までを提案してくれる。画面を指の関節でノックして囲んだ画像からECサイトで商品検索もできる。現時点では中国語のみ対応だが、かなり強力な機能を搭載しているのだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第577回
スマホ【驚愕】OPPO「Find X9 Ultra」はバズーカを装備できる!? 4000mm超え望遠がとんでもない
-
第576回
スマホ最大8100mmの手持ち撮影ってマジ!? 超望遠テレコン対応の怪物スマホ「vivo X300 Ultra」がヤバすぎる
-
第575回
スマホモトローラの新型折りたたみ「razr 70」シリーズ実機レポ！ 注目は極薄「plus」とLOFICセンサー搭載の「ultra」
-
第574回
スマホ通勤でもベッドでも快適！ 絶妙なサイズ感と性能を両立した5Gタブ「iPlay 80 mini Ultra」の3つの魅力
-
第573回
スマホ選ばれし者だけがもらえた幻の「Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」の特別すぎる専用機能
-
第572回
スマホ折り目が見えないだけじゃない！ 大画面×専用ペン×ハッセルブラッドが叶える「OPPO Find N6」の真価
-
第571回
スマホ8万円弱の価格据え置きは神では!? 「Pixel 10a」はAirDrop対応もうれしいコスパ抜群スマホ
-
第570回
スマホ薄型ボディーに空冷ファン搭載！ 「REDMAGIC 11 Air」はゲーマーの理想を叶える神スマホか
-
第569回
スマホ「スマホは難しそう」と悩む親世代へ。タッチとボタンのイイトコ取りな「MIVE ケースマ」という選択肢
-
第568回
スマホ20000mAh＆670g＆衛星通信対応のBlackview「XPLORE 2 Satellite」はアウトドアで使いたい！
- この連載の一覧へ