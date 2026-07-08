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「LLM」って何の略？ ChatGPTやジェミちゃんと何が違う？
2026年07月08日 18時00分更新
「私のジェミちゃんとどんな関係なのッ!?」
新聞やニュースサイトではChatGPT、Claude、Geminiといったおなじみのサービス名に混じって「LLM」という3文字を見掛けることがありますが、これはいったい何でしょう？
記事によっては「大規模言語モデル」なんて注釈が入っていたりもしますが、たぶんこの注釈、私たちに理解させる気ありませんよね。
とは言え、私たちも『とりあえずチャッピーたちと「LLM」は同じモノなのか、それとも違うナニカなのか、ぐらいがわかればラッキーかな～』というレベルなので（そうですよね？）、「生成AI技術の基本のキから」みたいな解説を始められても、ぶっちゃけダルいわけです。
というわけで、知りたいことだけ良い塩梅にわかりたい人たちに贈るIT用語豆知識の始まりです。初回は「LLMってチャッピーの仲間なの？」でいきましょう。
誤解を恐れずに言うと、「LLM」はChatGPTと同じモノではありません。「LLM」は高精度なテキスト生成を可能にする「技術」です。対してChatGPTは、その「LLM」を心臓部として用い、対話形式でさまざまなテキストを生み出せる使い勝手の良い「サービス」と言えるでしょう。
なお、「LLM」は1種類ではありません。例外はあれど、サービス提供会社ごとに異なる「LLM」が心臓部として用いられていると考えてください。
そして「LLM」はあくまでもテキスト専門の技術なので、たとえば画像生成サービスの心臓部としては適しません。ただし現在では、複数の技術を組み合わせて、テキストによる対話形式で画像を生み出せるサービスも存在します。
要は、テキストで対話するタイプの生成AIサービスの心臓部にあたるのが「LLM」と覚えておけば良いかと。クルマだとエンジンにあたる部品……いや、下手に例えるのは誤解を生む元ですね。まあそんな立ち位置のアレなのです。
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