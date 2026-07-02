Anker、USB-C最大70W対応のクランプ式電源タップを発売　計10ポート搭載

アンカー・ジャパンは7月1日、電源タップ「Anker Nano Power Strip（10-in-1, 70W, クランプ式）」を販売開始した。価格は9,990円。Anker Japan公式オンラインストア、直営店Anker Store、Amazon.co.jp、楽天市場、一部家電量販店で購入できる。デスク天板に挟み込むクランプ式を採用し、デスク上や床にタップを置かずに配線を整理できる点が特徴だ。

同製品は、デスクの厚みに合わせてアジャスターを調整し、穴を開けたり傷をつけたりせずに固定できる電源タップ。上部にはUSB-Cポート2つ、USB-Aポート2つ、AC差込口2つを備え、下部にはAC差込口4つを搭載する。合計10ポート構成により、スマートフォンやタブレット、ノートPC、モニターなどを用途に応じて接続しやすい設計となる。

USB-Cポートは単ポート最大70W出力に対応し、MacBook AirクラスのノートPCまで急速充電できるという。さらに、デスク設置面には滑り止めが施され、ケーブルの抜き挿しで本体がずれにくい。片手で扱いやすい安定性も確保している。

安全面では、Anker独自の多重保護システムに加え、雷による突入電流や過負荷を検知した際の自動電源遮断機能を備える。サイズはおよそ幅153×奥行101×高さ52mm、重量はおよそ698gとなる。カラーはブラック。対応しない天板として、縁に45度以上の傾斜があるデスク、ガラス製デスク、厚さ15mm未満または45mmを超える天板のデスクが挙げられる。