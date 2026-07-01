マウスもSSDも全部つながる　USB-A×7搭載の高拡張USBハブ発売

エレコムは、USB Type-C変換アダプター付きUSBハブ「U3HC-T070SBK」を発売した。価格は6,480円で、オンラインではエレコムダイレクトショップの楽天市場店、Yahoo!ショッピング、本店から購入できる。USBポート不足を1台で補える7ポート構成により、在宅ワークや動画編集、写真整理、ゲーム環境など幅広い用途に対応する製品だ。
このUSBハブは、USB-Aポートを7基備える高拡張モデル。USB-AプラグをUSB Type-Cプラグに変換するアダプターが付属するため、Type-C搭載パソコンでも使いやすい設計になっている。マウス、キーボード、USBメモリ、マイク、USBファン、外付けHDDなどをまとめて接続でき、デスクまわりの配線整理にも役立つ製品だ。
通信規格はUSB 5Gbps、すなわちUSB 3.2 Gen1に対応する。理論値ではUSB 2.0の約10倍の速度で大容量データを転送できるため、書類や写真、動画素材のやり取りも快適だ。接続デバイス間で起こりやすい相性問題を抑える設計も採用し、安定した通信品質を意識した作りになっている。
給電方式はバスパワーとセルフパワーの両対応。ACアダプター使用時には安定した電源供給が可能で、複数機器を同時に使う場面でも安心感がある。USBケーブルは直付けタイプで、長さは約0.5m。筐体には放熱性と耐ノイズ性に優れたアルミ素材を採用し、持ち運びや設置のしやすさにも配慮されている。
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