COUGAR、ATX 3.1対応の750W電源ユニット「ATLAS 750」を発売　価格8,780円

アユートは、正規代理店を務めるCOUGARの電源ユニット「ATLAS 750 (ATX 3.1)」を7月3日に発売する。価格は8,780円。

「ATLAS 750 (ATX 3.1)」は、最新規格のATX 3.1とPCIe 5.1に対応した直付け式の750W電源ユニットだ。12V-2x6コネクターを備え、次世代GPUを搭載する高負荷構成にも配慮した設計となる。80 PLUS Bronze認証を取得し、20％から100％の負荷環境下で最大87％の高効率変換をうたう点も特徴だ。

冷却面では、120mmライフルベアリングファンを採用し、一体成型の溝付きブレードによって静音性と耐久性の両立を図る。メインコンデンサーには105℃対応の日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、長期使用時の信頼性を高めている。さらに、OCP、OVP、SCP、OPP、OTP、UVPの各保護回路を搭載し、万一の異常時にもシステムへのダメージを抑える設計だ。

サイズはおよそ幅140×奥行150×高さ86mmで、奥行き140mmのショート設計が採用されている。ケース内部のスペースに余裕が少ないPCでも組み込みやすく、エンボス加工ケーブルの直付け式構造により配線もしやすい。製品保証は3年で、40℃環境下での安定動作にも対応するため、ゲーム用途や高性能PCの自作を考えるユーザーに向く製品だ。