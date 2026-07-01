アンカーがリコール中の充電式スピーカーで火災事故

消費者庁は6月30日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、5月に火災事故が発生したことを公表した。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年5月23日

機種・型番：A3130

事故内容：店舗で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。

6月30日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。