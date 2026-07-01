アンカーがリコール中の充電式スピーカーで火災事故

消費者庁は6月30日、アンカー・ジャパンがリコール中の充電式スピーカーで、5月に火災事故が発生したことを公表した。
事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年5月23日
機種・型番：A3130
事故内容：店舗で当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。
6月30日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。
消費者庁は対象製品の回収、交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、同社へ連絡するよう呼びかけている。
●リコール対象製品の一例
・Soundcore 3：2022年12月16日～2025年10月21日
・Anker PowerConf S500：2022年12月29日～2025年10月21日
・Soundcore Motion X600：2023年4月24日～2025年10月21日
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202510-support
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