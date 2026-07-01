液晶ディスプレイ搭載エルゴマウス登場　電池残量も手元で確認できる

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」では、ワイヤレスエルゴマウス「400-MAWBS237BK」を販売中だ。価格は5,891円（税抜）。手元の液晶画面で電池残量や接続状況を確認できるほか、8ボタン構成、3系統接続、静音クリック、高精度センサーを備えた多機能モデルだ。
この製品は、マウス上部に液晶画面を搭載し、電池残量、接続方式、カーソルスピード、レポートレートをその場で確認できる点が特徴だ。作業中にバッテリー切れへ気付きにくいという不安を減らし、状態確認の手間も抑えられる。型番は400-MAWBS237BKで、ブラックの1色展開となる。
操作面では、手の角度に沿うエルゴノミクス形状を採用し、長時間のデスクワークでも手首や腕への負担を軽減しやすい設計。さらに静音クリックに対応し、オフィスや図書館、自宅の夜間作業でも周囲を気にしにくい。側面には5つのファンクションボタンを備え、画面ロック、キャプチャ、デスクトップ表示、戻る、進むといった操作をワンタップで実行できる。
接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、有線の3通りに対応する。有線接続時も充電しながら使用できるため、PC環境や利用シーンに応じた使い分けがしやすい。センサーにはPAW3220を採用し、光沢面でも正確なトラッキングを実現する。
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