現場主導の“AI業務改善”を当たり前に　ジョイゾーが初期費用36万の伴走支援サービス

ジョイゾーは、2026年6月30日、生成AI（Claude）を活用した現場主導の業務改善を定着させる伴走支援サービス「スキル39（スキルサンキュー）」を提供開始した。同時に、「60分間の無償個別相談セッション」の受付もスタートしている。

本サービスは、企業の「デジタル人材の育成・確保」が課題となる中で、現場担当者がAIと協働できる環境をつくり、最終的には“継続して業務改善を自走できる”状態に変えるものだ。

その最大の特徴は、生成AI自身が業務のヒアリングから課題抽出、解決策の提案、「業務改善スキル（AI向け専用マニュアル）」の開発までを一貫して行う、「AIがAIを作る」独自の仕組みだ。これにより、毎回ゼロからAIに指示する手間を省き、指示のブレによる誤動作を防ぐことができる。

加えて、ジョイゾーがこれまで培ってきた1750件以上の業務改善ノウハウが生成AI向けにパッケージ化されており、現場にこの仕組みを定着させるための伴走支援も展開される。

なお、kintoneユーザー向けには、生成AIがkintoneのカスタマイズ開発・運用保守を行う専用の開発オプションも提供する。

ジョイゾーでは、主な活用シーンとして、以下の3点を挙げている。

業務品質の標準化：担当者の頭の中にあった独自の業務ルールを生成AIに教える専用スキル（マニュアル）として言語化し、属人化を解消。



自然言語によるシステム改修（kintoneユーザー向け）：「画面にボタンを追加したい」など指示するだけで、生成AIがkintone環境に合ったカスタマイズコードを生成・適用する。



社内ノウハウの資産化：過去の顧客対応の記録や社内スペースのやりとりなど、埋もれていた定性データを生成AIが横断的に検索・要約する仕組みをつくる。

料金プランは、60分×3回のセッションによる「初期導入費」が39万円（税別）。月額費用は、AI活用の継続サポートや専用スキルのメンテナンスを行う「スキル39コア」プランが1万5000円（税別）、kintoneユーザー向けに開発・保守環境を提供する「スキル39カスタマイズ」プランが2万4000円（税別）となっている。