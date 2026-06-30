hololive English -Advent-コラボキーキャップ＆XLマウスパッドが出荷開始、駿河屋限定販売

リンクスインターナショナルは、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブ English -Advent-、HYTEによるコラボレーション製品「tokidoki x hololive English -Advent- Keycap + Mouse Pad」を、6月下旬以降に順次出荷開始する。販売は駿河屋での限定取り扱いとなる。価格は21,190円。
この製品は、キーキャップとマウスパッドを組み合わせたコラボ限定モデルだ。キーキャップには「シオリ・ノヴェラ」「古石ビジュー」「ネリッサ・レイヴンクロフト」「フワワ・アビスガード」「モココ・アビスガード」の5人をモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを配置し、JIS配列に対応するほか、配色やアイコンの異なる置き換え用キーも多数同梱するだ。素材は耐久性に優れたPBT樹脂で、摩耗に強い昇華印刷を採用する。
マウスパッドは約900mm幅のXLサイズで、全面にメインビジュアルをプリントした仕様だ。キーボードからマウスまでデスク全体をカバーしやすく、統一感のあるコーディネートを楽しめる。なお、Cherry MX互換のキーキャップであり、キーボード本体は付属しない。JIS配列を含む各種レイアウトに対応するが、すべてのキーボードとの互換性を保証するものではないという。
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