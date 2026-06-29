Wi-Fi 7対応メッシュルーター「Roamii BE Pro」「BE Lite」発売　MSIが家庭向け新モデル投入

エムエスアイコンピュータージャパンは、Wi-Fi 7とメッシュ機能に対応した無線LANルーター「Roamii BE Proシリーズ」と「Roamii BE Liteシリーズ」を7月3日に発売する。家庭内の通信を広く安定して支えるメッシュネットワークを、一般家庭にも導入しやすい形で提案する製品だ。Roamii BE Proシリーズは2台セット、Roamii BE Liteシリーズは2台セットと1台モデルをそろえる。
Roamii BE Pro Mesh Systemは、MSI初のWi-Fi 7対応トライバンドメッシュルーターだ。6GHz帯で最大5764Mbps、5GHz帯で最大2882Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの高速通信に対応し、2.5Gポートを4口、USB 3.0ポートを1口搭載する。ルーター同士を連携させて同一SSIDで家全体をカバーする仕組みで、部屋を移動しても接続が途切れにくい設計となる。
Roamii BE Lite Mesh Systemは、MSI初のWi-Fi 7対応デュアルバンドメッシュルーター。5GHz帯で最大2882Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの通信に対応し、2.5Gポートを1口、Gigabitポートを2口備える。2台セットに加えて1台モデルも用意され、あとからルーターを追加してメッシュ環境を広げられる点が特徴だ。
両シリーズとも、複数台のルーターを組み合わせて広い範囲を単一のネットワークとして扱えるため、戸建てや広めの住居で生じやすい電波の死角を減らしやすい。高速通信規格のWi-Fi 7により、動画視聴やオンライン会議、ゲームなど帯域を使う用途でも安定性を重視したいユーザーに向く構成だ。
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