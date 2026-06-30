ホロライブコラボPCケース「HYTE Y70」発売、駿河屋限定モデルが登場

リンクスインターナショナルは、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブ English -Advent-、HYTEのコラボレーションで生まれたミドルタワーPCケース「HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70」を、6月下旬以降に順次出荷開始する。販売は駿河屋での限定発売となり、価格は52,580円だ。

「tokidoki x hololive English -Advent- Y70」は、ピラーレス式のパノラマ強化ガラスを採用した存在感のあるPCケースだ。フロントからサイドパネルまでの3面に強化ガラスを配し、tokidokiらしいポップな意匠で「-Advent-」のキャラクターを描くことで、組み上げたPCを“見せる”楽しさを強める設計だ。なお、本製品はY70 Touchのタッチパネル液晶非搭載モデルで、タッチ液晶は含まれない仕様だという。

内部はシステム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計を採用する。ケーブル類が目立ちにくく、ビルド全体をすっきり見せやすい点が特徴だ。水平拡張スロットはロープロファイル対応で、通常サイズのグラフィックカードは付属のPCIe 4.0×16対応ライザーケーブルを使って垂直搭載する。最大422mm長の大型グラフィックカードにも対応し、4台の2.5インチドライブも搭載可能だ。

使い勝手の面では、ケース下側にフロントアクセスを集約し、電源スイッチ、USB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Type-A×2、Audio端子を備える。さらに、サイド、トップ、ボトムにダストフィルターを搭載しており、メンテナンス性にも配慮している。