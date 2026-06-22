USB-Cケーブルの充電速度が一目で分かる、100W対応の液晶付きモデル登場

サンコーは6月22日、液晶ディスプレイ搭載のUSB Type-Cケーブル『PD対応見える充電マグネットケーブル』を発売した。販売場所はサンコー公式オンラインストアや各種ECサイトで、価格は2,280円だ。ケーブル内蔵マグネットにより、磁力でピタッとまとまり、充電時の「遅い」「見えない」「散らかる」を一度に解消する製品となる。

このケーブルの大きな特徴は、巻き取りやケーブル帯を使わずに、近づけるだけで自然にまとまる点にある。バッグやポーチの中でも絡まりにくく、必要な長さだけを解いて使えるため、持ち運びとデスク整理の両方で扱いやすい設計だ。高耐久ナイロン素材を採用し、無理に巻きつける負荷を抑えながら断線しにくさにも配慮している。

コネクタ部には液晶ディスプレイを備え、接続機器へ実際に出力されているワット数をリアルタイムで表示するという。充電状況を目視で確認できるため、急速充電がきちんと行われているか把握しやすい。さらにe-Markerを搭載し、最大100WのUSB PD急速充電に対応するほか、最大480Mbpsのデータ転送も可能だ。スマートフォンから高性能ノートPCまで幅広い機器で使える仕様となる。

仕様は全長1,025×厚み13mm、ケーブル長約940mm、ケーブル径4mm、重量約70gだ。USB規格はUSB2.0 Type-C(オス)で、USBビデオクラス(UVC)にも対応し、最大1080P@30Hzまたは720P@30Hzの映像出力が可能となる。