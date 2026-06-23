Acer、最長26.5時間駆動のCopilot+ PC「Aspire 14 AI」を発売　約1.22kgの軽量ボディ

日本エイサーは、Copilot+ PCに対応した14インチノートPC「Acer Aspire 14 AI」の2モデル「A14-I71M-N56Y/F」と「A14-I71M-N76Z/F」を、全国の量販店、各量販店のECサイトおよびAcer公式オンラインストアで順次発売する。日常使いからビジネス、学習までを想定したAI搭載ノートPCとして投入する。約1.22kgの軽量ボディと最長約26.5時間のバッテリー駆動を両立し、持ち運びやすさを重視した設計だ。

「Acer Aspire 14 AI」は、インテル Core Ultraプロセッサーを搭載し、専用AIエンジン「インテル AI Boost」によってAIを活用した作業や日常操作を快適に支援する。ラインアップは、Core Ultra 5 322、16GBメモリー、512GB SSDを備える「A14-I71M-N56Y/F」と、Core Ultra 7 355、16GBメモリー、1TB SSDを備える「A14-I71M-N76Z/F」の2種だ。いずれもMicrosoft 365 Personal 24か月版を搭載し、購入後すぐに文書作成や表計算、プレゼン資料の作成に使える構成となる。

ディスプレイは14インチ WUXGA（1920×1200）のIPSパネルで、16:10の縦長比率によりWeb閲覧や資料作成で表示領域を広く確保する。非光沢仕様のため映り込みを抑え、120Hzリフレッシュレートによりスクロールや映像表示もなめらかだ。本体は180°開閉ヒンジを採用し、机上での画面共有や対面での打ち合わせ、グループワークにも向く。さらに、バックライト付き日本語キーボードとCopilotキー、約207万画素のフルHD IR Webカメラ、スライドカバー、Windows Hello顔認証に対応し、オンライン会議を意識した機能も充実する。

接続端子はUSB4ポート×2、USB 3.2 Type-Aポート×2、HDMI出力ポート、ヘッドセット/スピーカー・ジャックを備える。USB4はThunderbolt 4、USB Power Delivery、映像出力に対応し、外部モニターや周辺機器との連携をしやすい。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.2に対応する。購入は全国の量販店、各量販店のECサイト、Acer公式オンラインストアで可能だ。