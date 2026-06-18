ツインバード、0.99kgのコードレス掃除機　史上最軽量モデルを発売

感動するほど軽い掃除機。
ツインバードは6月18日、「感動シンプル」ラインからスティック型クリーナー「TC-E187W」を発表した。7月2日に発売する。実売価格は1万9800円。
製品質量0.99kgのコードレススティック型クリーナー。パワーブラシと延長管を接続した状態で1kgを下回り、ツインバード史上最軽量となる。部屋から部屋への持ち運びや、棚の上、カーテン周辺など高い場所の掃除もしやすい。
軽さに加え、自走式ヘッドを搭載した。軽い力でも前へ進むため、腕への負担を抑えながら掃除できる。本体はフルフラットになる構造で、ソファやベッドの下など、低いすき間の奥にもヘッドを入れやすい。
バッテリーは着脱式。本体から外して充電できるため、掃除機本体をコンセントの近くに置く必要がない。収納場所を部屋のレイアウトや生活動線に合わせやすくした。
連続使用時間は標準モードで約30分、強モードで約10分。充電時間は約3時間だ。集じん方式はサイクロン式で、集じん容量は約0.13L。
ハンディータイプとしても使用可能で、付属のすき間ノズルを使えば、窓サッシなど細かな場所のごみも掃除できる。ダストカップ、フィルター、ヘッドの回転ブラシは水洗いに対応し、清潔に保ちやすい。
本体サイズは、パワーブラシと延長管を接続した状態で幅239mm、奥行141mm、高さ1000mm。
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