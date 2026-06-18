ニトリ、餃子約60個を一度に焼けるホットプレート

ニトリは6月18日、約60個の餃子をまとめて一気に焼ける「ワイドホットプレート2枚セット」を発表した。6月中旬から発売している。価格は9990円。
幅約47cm、奥行き約29cmのワイドなプレートを備えたホットプレート。フラットプレートを使えば、市販の普通サイズの皮で作った餃子を約60個一度に焼ける。
セットには、フラットプレートと波型のグリルプレートの2種類が付属する。餃子やお好み焼きなどはフラットプレート、焼肉や野菜焼きにはグリルプレートと、料理に合わせて使い分けられる。
出力は1300Wで、温度は保温から約230℃まで無段階で調整できる。家族分の食材をしっかり加熱し、食卓でアツアツのまま楽しめる仕様だ。
本体両側の取っ手は、調理中のヘラや菜箸を置ける形状になっている。ふたはテーブルに直接触れにくい設計で、汁気や熱による汚れをおさえられる。
プレートはフッ素コーティングで汚れがつきにくい。プレートは本体から取り外して水洗いができる。
本体カラーはブラック。外形寸法は使用時が約幅600×奥行360×高さ125mm、収納時が約幅600×奥行360×高さ150mm。重量は使用時約3.9kg、収納時約5.4kgで、コード長は約1.25mだ。
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