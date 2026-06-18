4K・120Hz対応で34,980円、JAPANNEXTが白い27インチゲーミングモニター発売

JAPANNEXTは、27インチIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-Ei27G120U2-W」を、6月18日にAmazon限定で発売する。価格は34,980円。

「JN-Ei27G120U2-W」は、4K(3840×2160)解像度に対応した27インチモニターだ。フルHDの約4倍にあたる表示領域を持ち、ゲームだけでなくデスクワークでも広い作業スペースを確保しやすい設計だ。さらに120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度に対応し、動きの速い映像でも残像感を抑えやすい。

本体カラーにはホワイトを採用し、ベゼルやスタンド、付属の電源アダプターやケーブル類まで白で統一した点が特徴だ。白基調の部屋や、周辺機器を統一感のある色でまとめたいユーザーに向く。最大輝度は400cd/m2、sRGB 100%の広色域に対応し、HDR400相当の表示性能によって明暗差のある映像も立体感のある表現が期待できる。

接続端子はHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2を備え、PCだけでなくPS5との4K・120Hz接続にも対応する。VRR(可変リフレッシュレート)やAdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた表示を狙える仕様だ。加えて、75×75mmのVESAマウント、2W×2のスピーカー、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載する。

外形サイズはスタンド有でおよそ幅615×奥行200×高さ463mm、スタンドなしでおよそ幅615×奥行65×高さ363mmだ。重量はおよそ4.5kgとなる。