27型4Kで160Hz、フルHDなら320Hz　JAPANNEXTがMini LEDゲーミングモニター発売

JAPANNEXTは6月25日、27インチIPSパネルとMini LEDバックライトを採用した4Kゲーミングモニター「JN-iM27G1632UF-HSPC6」を、価格.com限定モデルとして発売すると発表した。直販価格は66,980円。

本製品は、4K(3840×2160)解像度とDual Frame Rate(DFR)に対応する点が大きな特徴だ。4K表示では最大160Hz、フルHD表示では最大320Hzのリフレッシュレートを選べるため、グラフィック重視のタイトルから、動きの速いFPSまで幅広い用途に対応する。応答速度は1ms(GTG:OD時)だ。

Mini LEDバックライトとローカルディミングにより、明暗表現を緻密に制御し、黒の沈み込みや白飛びを抑えた映像表現を実現する。さらにHDR1000相当の高輝度表示に対応し、SDR時450cd/m²、HDR時ピーク1000cd/m²、APL15％では最大1500cd/m²をうたう。色域はsRGB 100％、DCI-P3 96％、Adobe RGB 98％をカバーし、映像やゲーム、クリエイティブ用途でも色再現性を重視した仕様だ。

機能面も充実する。HDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基、最大65W給電対応のUSB-Cを1基備え、PS5の4K:120Hz接続やVRRにも対応する。昇降式スタンドは最大120mmの高さ調整ができ、ピボットや左右25度のスイーベルにも対応する。PIP/PBPやKVM機能、3W×2のスピーカー、100×100mm VESAマウントも備え、デスク環境の柔軟性を高める設計だ。なお、工場出荷前キャリブレーションを実施し、キャリブレーションレポートが付属する。メーカー保証は2年間。